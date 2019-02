femtioelvafrågor: Vad händer dagen efter valet?

Eduskuntavaaleihin on kaksi kuukautta aikaa ja perussuomalaisten kannatus on kasvussa. Mutta mitä suosiolla saa, jos muut puolueet kieltäytyvät hallitusyhteistyöstä? TV1:n Ykkösaamun vieraana on perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.