Trump utlyser nödläge för att få pengar till Mexikomuren

Under ett direktsänt tal meddelade USA:s president att han kommer att utlysa nödläge för att få makt över statens pengar - och möjligheten att styra flera miljarder dollar till en mur mot Mexiko.

Enligt president Donald Trump har hans administration identifierat totalt 8 miljarder dollar av statens pengar som kan dirigeras om till murprojektet.

Men för att komma åt pengarna behöver han utlysa nödläge. Ett nödläge ger presidenten befogenheter han i normala fall inte skulle ha, bland annat gällande statens pengar.

- Jag ska underteckna alla papper för att utlysa nationellt nödläge så snart jag kommer till ovala rummet (presidentens arbetsrum i Vita huset), sa Trump.

Enligt Vita husets stabschef Mick Mulvaney skulle det handla om medel från bland andra finansministeriet och försvarsministeriet.

Bara för att Trump undertecknar pappren om nödläge har han inte sista ordet. Ärendet går ännu via domstol, och presidenten själv förutspår att det kommer att utmynna i en kamp om saken i Högsta domstolen.

Under sitt tal uppgav Trump ändå att han är säker på att hans krav på ett nödläge kan överleva en eventuell domstolsprocess.

Åtminstone delstaten New York motsätter sig Trumps beslut. Delstatens kongressledamot Jerrold Nadler säger till New York Times att han stöder en gemensam resolution om att nödläget ogiltigförklaras.