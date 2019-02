Hundratusentals personer på gatorna i Barcelona visade stöd för sina politiska ledare

Minst 200 000 personer har marscherat på Barcelonas gator för att visa att de är missnöjda med rättegången mot 12 katalanska separatistledare.

Estelada Blava, de katalanska självständighetsförespråkarnas flagga, var en vanlig syn när massvis med människor samlades på gatorna i Barcelona på lördagen.

L'autodeterminació no és delicte stod det skrivet på katalanska på plakat, banderoller och lappar. På svenska skulle slagordet lyda ungefär Självbestämmande är inte ett brott.

Uppfattningen om hur många personer som verkligen protesterade varierar kraftigt. Arrangörerna hävdar att det handlade om 500 000 människor, medan polisens uppskattning är betydligt mer moderat, 200 000 människor.