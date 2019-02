Succén med nya kedjekamraten fortsätter – Aho passade fram två mål och satte nytt karriärsbästa: ”En lyckad blandning”

Sebastian Aho stod för 0+2 då Carolina slog Edmonton natten till lördag finsk tid och steg samtidigt upp till 66 poäng – en mer än han tidigare noterats för under en säsong i NHL. Mikael Granlund stod i sin tur för 1+1 då Minnesota tappade en tremålsledning och förlorade.

– Det var en fantastisk passning av Aho. Jag fick en chans att smälla in pucken.

Så summerar Nino Niederreiter sitt andra mål för kvällen på NHL.com. Niederreiter agerade matchhjälte med sina två mål då Carolina fällde Edmonton med 3–1 på hemmais och samtidigt fortfarande höll sig med i fighten om en biljett till playoffs.

Det första målet hade också kommit på passning av ”Seabass” Aho och finländaren har nu med andra ord noterats för 66 poäng under den pågående säsongen. Aho har alltså gjort fler poäng än någon tidigare säsong då det ännu återstår 24 matcher av grundserien.

Lyckad flytt för Niederreiter

För Niederreiter har sejouren i Carolina – och i förstakedjan med Aho och Justin Williams – minst sagt varit lyckad. Efter nio mål på 46 matcher i Minnesota har schweizaren nu noterats för åtta fullträffar på tolv matcher efter att ha blivit såld till Carolina.

– Man vill alltid bara vara den bästa spelaren man kan. Ibland hjälper det med ett miljöombyte. För mig hjälpte det väldigt mycket, förklarar Niederreiter på ligans hemsida.

Tränaren Rod Brind’Amour har också lätt att le efter segern, även om han medger för NHL.com att Carolina inte var det bättre laget på isen natten till lördag finsk tid.

– Nino behövde bara få en ny chans på annat håll. Alla visste att han är en talangfull spelare. Ibland går det bara så att man fastnar på fel sätt i en organisation. Att nu ha honom tillsammans med ”Seabass” och ”Willy” har visat sig vara en lyckad blandning, säger han.

Teuvo Teräväinen noterades i sin tur för en assist i matchen. Saku Mäenalanen och Jesse Puljujärvi blev utan poäng. Mikko Koskinen räddade 24 puckar mellan stolparna för Edmonton.

"Kan inte sitta här och tycka synd om oss själva"

Niederreiters tidigare klubb Minnesota stod i sin tur värd för New Jersey under nattens omgång. Halvvägs in i den andra perioden satte Mikael Granlund 4–1-målet och hemmalaget såg ut att gå mot en komfortabel seger.

Men det ville sig inte. För andra gången inom loppet av fem dagar tappade Wild en klar ledning och fick den här gången kapitulera i förlängning. Slutresultatet skrevs 5–4 till New Jersey.

– Det är olyckligt. Men vi kan inte bara sitta här och tycka synd om oss själva. Vi måste vinna matcher. Så här går det ibland, säger Granlund på NHL.com.

– Det är en kamp. Men som jag sa kan vi inte gråta över spild mjölk. Vi måste bara göra oss redo för nästa match, fortsätter han.

Resultat, NHL:

Buffalo – NY Rangers 2–6

BUF Ristolainen 0+0, -3, 22:35

Carolina – Edmonton 3–1

CAR Aho 0+2, +1, 19:44

CAR Mäenalanen 0+0, +/- 0, 7:48

CAR Teräväinen 0+1, +1, 17:47

EDM Koskinen 24/27

EDM Puljujärvi 0+0, +/- 0, 9:31

Minnesota – New Jersey 4–5 e.fl.

MIN Granlund 1+1, +1, 22:19

Anaheim – Boston 0–3

Videobilder från Viasat.