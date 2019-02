IF Femmans damer i en klass för sig – Patrik Kuuttinen och Remi Lindholm dubbla guldmedaljörer när IF Minken vann FSS-stafetten

IF Minkens herrar och IF Femmans damer dominerade stort i stafettspåren när FSSM avslutades i Pargas på söndagen. I Minkens led blev Patrik Kuuttinen och Remi Lindholm dubbla guldmedaljörer under veckoslutet.

Med sprintvinnaren Kuuttinen och normaldistansvinnaren Lindholm i sina led hörde IF Minkens herrlag utan tvekan till favoriterna i skidspåren i Pargas.

Kuuttinen var snabbast på den första etappen och när Johannes Vuorela växlade över till ankaret Lindholm var ledningen redan en dryg minut.

– Jag drog ifrån i backarna för jag visste att Sibbo (Isac Holmström) som bara stakar är stark på de flacka områdena. Målsättningen är två medaljer, sade Kuuttinen efter att ha växlat över efter sin etapp.

Ifjol blev det en dubbel seger för IF Minken, men 2019 skulle det visa sig att andra lag knep de övriga medaljerna.

Lindholm öste på under sina 10 fristilskilometer och förde Nykarlebylaget i mål 40 sekunder före tvåan IF Sibbo-Vargarna.

Sibbo-ankaret Jonas Nordström lyfte sitt lag upp på silverpallen förbi hemmafavoriten Thomas Ramstedt, som tillsammans med Jan Eric Passell och Niklas Wihlman fick nöja sig med brons efter stark åkning av Ramstedt i slutet

– Jag låg bakom Kronberg (IF Minken II:s ankare) och Sibbo fick ett försprång, men jag kom förbi Minken i mördarbacken, säger Piffens ankare Thomas Ramstedt.

Femman i en klass för sig

I damstafetten gick segern till IF Femman, som vid första växlingen ännu låg på tredje plats bakom IK Falken och IF Åsarna.

Linnea Henriksson växlade redan över till ankaret Jennifer Antell i en betryggande ledning. Vinnaren på lördagens normaldistans, Antell, kunde defilera i mål som snabbast på ankaretappen, över en och en halv minut före silverlaget Pargas IF.

IK Falken med döttrarna Hanna och Sara Ray samt mamma Lena Ray i laget kom på tredje plats.

Ray, Ray och Ray. Hanna, Saga och Lena. Hanna Ray, Saga Ray och Lena Ray tog brons vid FSSM. Bild: Ingela Mattson.

Resultat, FSSM, stafetter:

Damer 5 + 5 + 5

1. IF Femman (Linnea Halonen, Linnea Henriksson, Jennifer Antell) 39.49,7

2. Pargas IF (Anni Lindroos, Malin Johansson, Wilma Westerlund) 41.23,6

3. IK Falken (Hanna Ray, Sara Ray, Lena Ray) 43.04,6

Herrar 10+10+10

1. IF Minken (Patrik Kuuttinen, Johannes Vuorela, Remi Lindholm) 1.03.58,8

2. IF Sibbo-Vargarna (Isac Holmström, Benjamin Tulonen, Jonas Nordström) 1.04.37,9

3. Pargas IF (Jan-Eric Passell, Niklas Wihlman, Thomas Ramstedt) 1.04.40,0