IS nära kollaps i Syrien – sista fästet nu endast ett halvt kvadratkilometer stort

Tusentals civila som lidit under IS brutala styre har flytt från jihadisternas sista, belägrade fäste Kvinnor och barn som flytt från resterna av IS kalifat i Syrien. Bild: AFP / Lehtikuva

USA-stödda kurdiska milisstyrkor är nära att inta terrorgruppen IS sista, krympande enklav i östra Syrien. Jihadisterna som gömmer sig i underjordiska tunnlar kontrollerar nu endast ett område på en halv kvadratkilometer öster om floden Eufrat.

Jiya Furiat, den kurdiska kommendören vid frontlinjen, säger att man belägrar de sista jihadisterna som ännu inte har gett upp, i byn Baghouz som ligger nära den irakiska gränsen.

– Inom kort, under de kommande dagarna kommer vi att kunna ge besked om en lycklig nyhet om det militära slutet på IS, försäkrade Furiat efter att president Donald Trump i natt hade sagt att "stora nyheter är att vänta inom 24 timmar."

Trump hänvisade också till de omkring 800 utländska IS-krigare som har gripits under slutoffensiven i östra Syrien, då han krävde att europeiska länder tar hem dem.

President Donald Trump vill dra bort de amerikanska styrkorna från Syrien när IS sista fäste har fallit President Donald Trump vill dra bort de amerikanska styrkorna från Syrien när IS sista fäste har fallit Bild: EPA-EFE/Alex Wong

Trump har sagt att de amerikanska styrkorna dras bort från Syrien efter att IS sista fäste har intagits, trots att den amerikanska militärledningen har varnat för att det är sannolikt att IS går under jorden för att omgruppera sig - på samma sätt som

IS har gjort i Irak.

Armégeneralen Joseph Votel, som är USA:s högsta militärkommendör i Mellanöstern, varnade i fredags för att IS kommer att förvandlas till ett mer utspritt nätverk av terrorister som det är svårare att upptäcka, när den inte längre kontrollerar något territorium.

Civila som mänskliga sköldar

Den kurdiska SDF-milisens slutliga offensiv har fördröjts och försvårats av att det fanns ett överraskande stort antal civila i IS belägrade enklav.

– Tusentals civila är fortfarande instängda i enklaven där de används som mänskliga sköldar, säger den kurdiska kommendören Jiya Furiat.

Kurdiska milisstyrkor som belägrar IS sista enklav säger att instängda civila används som mänskliga sköldar Medlemmar i YPG på vakt i norra Syrien. Bild: EPA/SEDAT SUNA

Många civila har ändå lyckats fly från enklaven under de senaste dagarna och en del IS-krigare har försökt gömma sig bland dem, uppger kurdiska källor.

Biståndsgruppen International Rescue Committee IRC säger att omkring 4 000 civila som har flytt från IS område, nu är på väg mot ett flyktingläger i nordöstra Syrien.

– De flesta har lidit under IS terrorstyre och anländer nu till lägret i al-Hawl extremt hungriga och medtagna. Många har också fått ärr för livet och det finns oroande rapporter om hur kvinnor och flickor har utsatts för våld under sin flykt, säger IRC.

Inte slutet på IS än

Även om IS förlorar det sista området som det kontrollerar utgör den fortfarande ett stort terrorhot både i Irak och Syrien. Hundratals IS-medlemmar antas ha gått under jorden i de två ländernas större städer, där de har bildat terroristceller.

Kurdiska och syriska myndigheter befarar att många IS-medlemmar lyckades fly och att en stor del av dem tog sig till provinsen Idlib, den sista rebellkontrollerade provinsen i Syrien.

IS högsta ledare Abu Bakr al-Baghdadi utropade IS så kallade kalifat i en moské i syriska Mosul år 2014, då jihadisterna snabbt hade lagt under sig stora områden i norra Irak.

IS ledare Abu Bakr al-Baghdadi utropade IS kalifat i Mosul år 2014 IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi Bild: EPA/ISLAMIC STATE VIDEO

Sedan dess har nästan inget hörts av al-Baghdadi, som har lett IS och dess föregångare irakiska Al-Qaida sedan år 2010.

När IS var som störst bodde omkring två miljoner människor i områden som jihadisterna kontrollerade med brutala, bloddrypande metoder som tortyr, avrättningar och sexslaveri.

Det var olika etniska och religiösa minoriteter såsom yazidierna i Irak, som led värst och som har mest att frukta om IS någonsin återuppstår.

Källor: AP, Reuters, Guardian



