Melodifestivalen: Jon Henrik Fjällgren och Lina Hedlund vidare från tredje deltävlingen

Tre finaler på tre försök - Jon Henrik Fjällgren vet hur man går vidare i Melodifestivalen. Även Lina Hedlund är med i finalen för tredje gången. Kan det bli tredje gången gillt för någondera?

Jon Henrik Fjällgren med låten Norrsken beskrevs som en av förhandsfavoriterna i Melodifestivalens tredje deltävling för i år. Och visst gick det - Fjällgren är klar för finalen som ordnas om tre veckor.

Fjällgren har varit i final även 2015 och 2017.

Tredje finalen för Jon Henrik Fjällgren - ska han gå hela vägen den här gången? Jon Henrik Fjällgren Bild: SVT

Lina Hedlunds Melloförflutna är spritt över en betydligt längre tid.

Hon deltog första gången år 2002 som en duo tillsammans med sin syster. Efter det har hon deltagit en gång som soloartist och två gånger med gruppen Alcazar.

Det har tidigare blivit två finalplatser, nu kom alltså den tredje med låten Victorious.

De som har tagit sig till final från de tidigare deltävlingarna är Wiktoria, Mohombi, Hanna Ferm & Liamoo och Malou Prytz.

Andra chansen

De artister som går till andra chansen från den tredje deltävlingen är Martin Stenmarck och Rebecka Karlsson.

Det betyder att Dolly Style, Omar Rudberg och The Lovers of Valdaro har gjort sitt i årets melodifestival och de får tacka för sig.

Andra chansen ska avverkas om två veckor och dit har Nano, Anna Bergendahl, Andreas Johnson och Vlad Reiser tagit sig från tidigare deltävlingar.

Nästa vecka är det dags för den fjärde och sista deltävlingen

Deltävling 4 i Lidköping 23.2

Arvingarna - I Do

Anton Hagman - Känner dig

Ann-Louise Hansson - Kärleken finns kvar

Bishara - On My Own

Pagan Fury - Stormbringer

John Lundvik - Too Late For Love

Lisa Ajax - Torn

Finalen 9.3 sänds direkt på Yle Fem och på Yle Arenan.