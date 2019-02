Syskondubbeln uteblev – Iivo Niskanen kunde inte rå på dominanta Bolsjunov, slutade tvåa i VM-genrepet

Bild: imago/Scanpix/ All Over Press

Iivo Niskanen. Iivo Niskanen. Bild: imago/Scanpix/ All Over Press

Herrarnas VM-generalrepetition på 15 km klassiskt i Cogne blev en rysk framgångshistoria. Iivo Niskanen kunde ändå utmana de ryska toppåkarna – men segern hade han inget att säga till om. Alexander Bolsjunov var i en klass för sig i den italienska terrängen.

Det inte någon historisk syskondubbel i Cogne på söndagen. Efter att Kerttu Niskanen rott hem segern på damernas normaldistans fick brorsan Iivo utmana de ryska toppåkarna i herrtävlingen senare på eftermiddagen.

Men det ville sig inte. Istället blev det en komfortabel seger för Alexander Bolsjunov.

Den ryska 21-åringen var klasser bättre än alla andra åkare i farten i Cogne. Niskanen kom i mål dryga 43 sekunder långsammare än Bolsjunov, men var ändå näst snabbast.

– En enorm seger för Bolsjunov, summerar referent Leif Lampenius.

Jauhojärvi hoppades på torsk

Tävlingen var samtidigt generalrepetition för VM i Seefeld. Där väntar också 15 km klassiskt för herrarnas del.

Får man tro på Yle Urheilus expertkommentator Sami Jauhojärvi kan förlusten ändå vara matnyttig för Niskanen.

– Jag hoppades helt ärligt på ett dåligt genrep. Sett till statistiken har ingen lyckats vinna både den sista världscupdeltävlingen innan VM och sedan VM-guld, säger Jauhojärvi.

Trots att marginalen upp till ettan den här gången blev minst sagt stor är Niskanens tidigare kumpan inte orolig.

– Det här är inte en pålitlig mätare med tanke på VM. Så länge han håller sig inom 40 sekunders avstånd till segraren så är allt fortfarande öppet, säger Jauhojärvi.

Ryssen Alexander Bessmertnykh slutade trea tolv sekunder långsammare än Niskanen.

Iivo Niskanen var den enda finländaren i farten i herrtävlingen.

Resultat, herrarnas 15 km klassiskt:

1. Alexander Bolsjunov RUS 34.48,4

2. Iivo Niskanen FIN +43,7

3. Alexander Bessmertnykh RUS +55,9

4. Alexej Poltoranin KAZ +1.00,8

5. Ilja Porosjkin RUS +1.07,7

6. Jevgenij Belov RUS +1.15,6

7. Martin Löwström Nyenget NOR +1.22,1

8. Hans Christer Holund NOR +1.27,5

9. Vebjörn Turtveit NOR +1.34,0

10. Alex Harvey CAN +1.40,7