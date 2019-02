Kaffekvarnen after dark heter nya Vega-programmet med mycket sex: "Inte det värsta men lite så att man rodnar"

Det knastrar inte nostalgiskt mysigt mellan melodierna i Mårten Holms nya radioprogram.

Nej - det är helt andra toner som ljuder när mörkret fallit, översta skjortknapparna knäppts upp och den andra rödvinsflaskan öppnats.

Kaffekvarnen after dark är ett nytt radioprogram med erotisk musik och vuxet innehåll. Gamla Kaffekvarnen fortsätter också, så misströsta inte!

Som när en främling med blanka läderskor stiger in på Roundhouse-baren i Twin Peaks och lägger på Madonnas låt Erotic i jukeboxen

Det ska vara mustigt och vågat, men inte plumpt och billigt. Men det handlar inte bara om sex och erotiska låtval, det är den nattliga stämningen som anger takten i Kaffekvarnen after dark.

Mårten Holm, vad händer i Kaffekvarnen efter mörkrets inbrott?

- Läppstift stryks över läppar, mustacherna vaxas. Glas som skålar och ångande kroppar pressas mot varandra medan de rör sig i takt till musiken. Mörkret faller, svarar Holm.

Vad är det för skillnad på det här programmet och gamla Kaffekvarnen?

- Det behöver inte vara aromrikt knaster men det kan vara det. Det kan vara musik från allt mellan 1910 och 2019. Jazz, rock, blues, tryckare, kanske litet ekivokt, konstaterar Holm.

Mannen med den erotiska rösten underhåller nattfåglarna i etern.. Svartvit bild på Mårten Holm i kavaj och vit hatt i mörk lädersoffa med röd ros i kavajuppslaget. Bild: Svenska Yle / Barbro Ahlstedt

Till vem riktar sig Kaffekvarnen after dark?

- Till alla som vill bli överraskade i musikens tecken. Ingen åldersgräns, säger Holm.

Hur vågade låtar spelar du?

- Inte det värsta men lite så att man rodnar, ler han.

Udda covers, önskelåtar av publiken, upphetsande minnen och anekdoter och en allmänt rökig stämning.

Det här är ett nytt program för nattdjur. Svartvit bild på alldeles öde gata på natten med gatubelysning. Bild: Helsingfors stadsmuseum

Producenterna Kia Svaetichin och Sebastian Bergholm förklarar vem programmet är riktat till.

- Mårten ska göra ett Kaffekvarnen for the people after dark. Målgruppen är under 45-åriga hipsters som älskar ”litet äldre” musik på vinyl och så lite konstiga personliga historier varvade med intressant fakta om musiken, förklarar Svaetichin.

- Mårten rör sig mot den musik som handlar om då natten lagt sig: passion, kärlek och mousserande drycker, inflikar Bergholm.

Till skillnad från den klassiska Kaffekvarnen spelas även nyare musik i det här programmet.

Där Mårten Holm i Kaffekvarnen spelar gammal schlager från mormorsmors ungdom så kan det nu höras allt från Slades jullåt till Pat Boones version av Smoke on the water eller The Raven med The Alan Parsons Project.

Holm poängterar att det ska vara stil och finess både i låtvalen och snacket. Så ni som väntar er att få höra Onkel Kånkels Greatest hits får bli besvikna.

Kaffekvarnen after dark kan du höra på Yle Arenan och den första sändningen hörs i Yle Vega den 18 februari klockan 20.03 -21.