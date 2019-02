Nytt eldupphöravtal om hamnstaden Hodeidah i Jemen - parterna går med på reträtt igen

De krigförande parterna i Jemen har kommit överens om ett nytt eldupphöravtal i hamnstaden Hodeidah.

Houthirebeller och regeringsstyrkor som stöds av Saudiarabien, har enligt FN kommit överens om en ny plan för hur man skall dra bort väpnade styrkor från staden.

Demilitariseringen av den viktiga hamnstaden utgör en kritisk del av ett eldupphöravtal som parterna kom överens om i Sverige i december, men som aldrig förverkligades.

Parterna kom då överens om att dra bort sina styrkor från staden,

för att underlätta biståndsleveranser till Jemen, som lider av den värsta humanitära krisen i världen

Parterna har nu på nytt kommit överens om den första fasen av den överenskomna reträtten och i princip även om den andra fasen, uppger FN som övervakar att avtalet förverkligas.

- Parterna uppnådde ett avtal om fas 1 om den ömsesidiga omplaceringen av styrkor efter långa men konstruktiva förhandlingar, säger FN-medlarna som leds av den danska generalen Michael Lollesgaard.

FN gav ändå inget ingen tidtabell för när planen förverkligas.

- Parterna kom också i princip överens om fas 2, som är beroende av konsultationer med deras respektive ledare, tillägger FN.

Houthirebellerna kontrollerar hamnstaden Hodeidah som belägras av regeringsstyrkor Regeringsstyrkor i Jemens hamnstad Hodeida.

Livsviktig hamn för humanitärt bistånd

Den första fasen innebär en detaljerad plan för hur väpnade styrkor dras bort från olika delar av staden.

Enligt det avtal som man kom överens om i Sverige skall den här reträtten fullbordas inom två veckor efter att eldupphöret har trätt i kraft, men det lyckades alltså aldrig efter Stockholmskonferensen.

Stockholmsavtalet sågs som ett genombrott i försöken att få slut på det över fyra år långa kriget i Jemen som har orsakat den humanitära krisen i Jemen, det fattigaste landet i arabvärlden.

Så gott som all import och allt humanitärt bistånd som strömmar in i utfattiga Jemen kommer in via hamnen i Hodeidah, som därför är livsviktig för miljoner hungrande jemeniter.

Samtidigt pågår FN-ledda samtal om utväxling av tusentals krigsfångar, vilket har setts som en kritisk del i fortsatta förhandlingar om förtroendeskapande åtgärder.

FN-sändebudet Martin Griffiths skall på tisdag rapportera till säkerhetsrådet om framstegen i förhandlingarna.



Källor: Reuters, AFP