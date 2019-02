Rapport: Skogen kan inte binda mer koldioxid samtidigt som vi hugger ner mer av den, säger de flesta beräkningsmodellerna

Klimatpanelen har tittat på sex olika modeller, uppdelade på tre olika nivåer av skogsavverkning

Modellen "Låg" innebär en avverkning på 40 miljoner kubik per år, modellen "Politik" en avverkning på 80 miljoner kubik per år och modellen "Högsta hållbara" 85 miljoner kubik per år, det vill säga den mängd klimatpanelen anser är den högsta möjliga mängden avverkning för Finland.

Prognoserna i modellerna sträcker sig antingen till 2065 eller 2100.

Hur mycket koldioxid skogen kan binda beror på också andra faktorer än avverkningsmängden. Att modellerna har olika resultat beror till stor del på att de har olika beräkningar för hur snabbt skogen växer, och för hur mycket koldioxid skogens mark kan binda. Skogsavverkning som motsvarar ett ton koldioxid kan därför totalt minska på kolsänkorna med allt från 1,2 till 2,3 ton koldioxid, beroende på vilken beräkningsmodell man tar till.

Skogsavverkningen i Finland i dag ligger på ungefär 75 miljoner kubik per år.