Sväva från Helsingfors till Tallinn på 30 minuter - om säkerheten kan tryggas

Nästa år kan det bli möjligt att ta sig från Helsingfors till Tallinn på bara 30 minuter. Företaget Sea Wolf Express nya markeffektfarkoster planeras börja trafikera rutten mellan huvudstäderna under år 2020. Trots att myndigheterna tills vidare gett grönt ljus finns ändå en del orosmoment.

Än så länge har Transport- och kommunikationsverket Traficom ställt sig positivt till projektet.

Enligt enhetschef Max Wilhelmson, enhetschef vid Traficom återstår ändå en hel del planering. På Traficom är man betänksam gällande en del faktorer, bland annat farkosternas säkerhet.

Någon egentlig ansökan har ännu inte lämnats in och tills vidare finns det inget konkret att utgå ifrån i bedömningen.

För att ett tillstånd i framtiden ska beviljas säger Wilhelmson att de nya färdmedlen bör kunna bevisas vara minst lika säkra som övriga färdmedel på rutten.

Ta dig till Tallinn på trettio minuter - det är åtminstone planen. Tallinnan vanhakaupunki Bild: Eila Haikarainen/YLE.

Wilhelmson poängterar också att det alltid handlar om en riskbedömning för sannolikheten att något går snett samt konsekvenserna om så skulle ske.

- Här kan man tänka sig att både sannolikheten och konsekvenserna är förhöjda jämfört med ett långsamtgående fartyg, säger han.

Trots att farkosterna kommer att köra i en hastighet på tvåhundra kilometer i timmen på en livligt trafikerad rutt, menar Sea Wolf Express vd Ville Högman att det är ett säkert sätt för dem som vill resa snabbt.

- Man kan inte till hundra procent utesluta olyckor om man inte lever i en utopi. Det finns ännu inte så många markeffektfarkoster i kommersiellt bruk i världen, men de som finns har det aldrig skett några större olyckor med.

- Jämför man med flygplan är dessa mycket säkrare för de kan aldrig trilla ner, säger Högman.

Fortfarande finns orosmoment kring markeffektfarkosterna. Vy från utsiktsplatsen vid Nordsjö hamn Bild: YLE / Anne Söderlund

En blandning av flyg, färja och svävare

Markeffektfarkosterna kan liknas vid ett mellanting mellan flyg, svävare och fartyg.

Till utseendet liknar de flygplan, men kör endast omkring två meter ovanför vatten. Vingarna bygger med hjälp av den höga hastigheten upp en luftkudde mellan sig och vattenytan.

- Svävare har en motor som vidare genererar luftkudden, men hos markeffektfarkosterna utnyttjas i stället den höga farten, säger Högman.

Själva resan är också som en blandning av att åka båt och flyg.

- Man kommer till terminalen och går ombord precis som då man åker med båt, men under resan sitter man i flygplansstolar. Man får nog röra på sig också under resan, förutom under start och landning, säger Högman.

Ny testrunda på gång

Tidsplanen har förskjutits på grund av tekniska problem hos tillverkaren och ännu är tidtabellen inte fastspikad.

- Det har varit en del problem med hydrodynamiken. Det var obekvämt att resa med farkosterna i samband med start och landning, men de problemen har nu rättats till, säger Högman.

Som bäst pågår nästa testrunda och planen är att färjorna börjar trafikera rutten till Tallinn nästa år.

Tanel Jõeäär, Pavel Tsrapkin, Ville Högman och Nadezdha Tsarapkin hoppas kunna börja trafikera med markeffektfarkosterna under år 2020. Företagarna som står bakom de inplanerade förbindelserna mellan Helsingfors och Tallinn. Bild: Sea Wolf Express

Inte tänkt för alkoholshoppare

Högman berättar att den egentliga målgruppen är affärsresande som snabbt vill ta sig från ena huvudstaden till den andra.

- Farkosten fungerar likt flygplan på så vis att man betalar extra för det bagage man tar med sig. Med andra ord tror jag inte att de resenärer som åker för att handla hem stora mängder alkohol kommer välja detta.

Vi räknar med högst ett par inställda avgångar per år ― Ville Högman, Sea Wolf Express

Högman tror att resenärerna kommer begränsas till dem som reser i arbetssyfte, eftersom biljettpriset kommer vara så pass mycket högre än priset för att åka med färja.

- Det handlar främst om dem som ser att tid är pengar och som är villiga att betala mer för att spara ett par timmar, säger Högman.

Exakt biljettpris vill han inte uttala sig om, men han säger att det ska bli dyrare än en resa med båt, men billigare än en resa med flyg.

Kör i så gott som alla väder

Utöver säkerhetsaspekten är väderförhållandena något man funderat på vid Traficom.

- Vi är positiva, men det har nog uppstått frågor kring hur farkosterna kommer att klara av rutten med tanke på till exempel is på vintern, säger Wilhelmson.

Högman menar ändå att den enda aspekten som skulle kunna leda till inställda avgångar är våghöjden.

- Vi räknar med högst ett par inställda avgångar per år under de värsta stormarna, men det då på grund av för höga vågor, säger Högman.