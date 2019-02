Läkare vid ÅUCS samjour har fått jobba övertid på grund av halkan – man har dessutom för få rum för kräksjuka

De senaste veckorna har det nästan dagligen varnats för väldigt hala trottoarer. Det här märks också vid ÅUCS samjour, där man under de senaste tio dagarna har haft fler halkrelaterade skador än normalt.

Halkskadorna som Åbo universitetscentralsjukhus samjour får ta hand om rör sig oftast om handleds-, vrist eller huvudskador.

– Under mellandagarna hade vi väldigt många halkrelaterade olyckor. Det brukar ofta vara så när den första halkan kommer. Även vårhalkan leder till många skador, men enligt min mening har vi haft få fall hittills i år med tanke på hur halt det är överallt, säger Teemu Elomaa, överläkare vid samjouren vid ÅUCS.

Men även om år 2019 började lugnt har personalen tvingats jobba extra nu i februari, eftersom halkskadorna har ökat de senaste veckorna.

– Undantaget är de senaste tio dagarna där vi har haft fler halkrelaterade skador än normalt. För min del har det också märkts genom att jag har fått jobba övertid under två dagar på grund av just halkskador.