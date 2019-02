Manchester United tog tung seger i FA-cupen – Chelseatränaren Maurizio Sarri hånades av fansen: "Du kommer att bli sparkad på morgonen"

Det råder skilda världar för tränarna Ole Gunnar Solskjär och Maurizio Sarri. I Manchester United tog Solskjär sin elfte seger på 13 matcher, medan Maurizio Sarri i Chelsea balanserar på en tunn lina. I den första halvleken var vi bättre än motståndaren men i den andra halvleken stod vi för virrig fotboll, sade Chelseatränaren efter matchen.

Båda målen kom på nick. Efter en halvtimme hittade Paul Pogbas perfekta inlägg Ander Herrera som gav Manchester United ledningen med 1–0. Strax före pausvilan var det Pogba som framgångsrikt använde huvudet då han utökade bortaledningen till 2–0 som stod sig matchen ut.

Trots att Chelsea vann bollinnehavet med hela 67–33 var det ett håglöst Londonlag. Manchester United tog sin första seger på Stamford Bridge sedan oktober 2012.

Kritiserad italienare

Chelsea har förlorat hela hälften av sina tio senaste matcher och chefstränaren Maurizio Sarri är hårt kritiserad av anhängarna.

– Vi hade otur. I den första halvleken var vi bättre än motståndaren men i den andra halvleken stod vi för virrig fotboll, sade han enligt nyhetsbyrån AP.

Får Maurizio Sarri sparken? Maurizio Sarri lotsar Chelsea. Bild: Paul Dennis/TGS Photo/REX/All Over Press

På läktarplats sjöng fansen you're getting sacked in the morning, du kommer att bli sparkad på morgonen.

– Jag kan förstå fansen för resultatet var inte bra. Vi är ute ur FA-cupen.

Chelseasupportrarna har uttryckt önskemål om att värva klubblegendaren Frank Lampard som just nu basar över Derby County i Championship.

Populär norrman

Det var andra toner i bortalägret där Unitedsupportrarna visade sin uppskattning för chefstränaren Ole Gunnar Solskjär som tog över klubben för två månader sedan.

Norrmannens saldo som Manchester United-tränare är nu imponerande 11–1–1. Företrädaren José Mourinho hann under säsongen med 10 segrar på 24 matcher innan han fick sparken.

– Vi stod för en fantastisk prestation, taktiken fungerade. Det var ett solitt resultat, sade Solskjär enligt BBC.

Hjälten Paul Pogba och tränaren Ole Gunnar Solskjär efter slutsignalen. Paul Pogba och Ole Gunnar Solskjär efter slutsignalen. Bild: Dave Shopland/BPI/REX/All Over Press

Solskjärs enda egentliga plump i protokollet är 0–2-hemmaförlusten mot Paris Saint-Germain i Champions League för en vecka sedan. Trots det utmanande utgångsläget inför returen i Paris om två veckor har Manchester United fortfarande möjlighet att ta sig till kvartsfinal.

I Premier League har Solskjär lyckats med bedriften att ta upp United på Champions League-plats. De fyra bästa får en Champions League-biljett och just nu ser det ut som att Manchester United, Arsenal och Chelsea gör upp om den.

Se serietabellen på text-tv.

Resultat:

Chelsea – Manchester United 0–2 (0–2)

31. 0–1 Ander Herrera

45. 0–2 Paul Pogba

Kvartsfinaler den 15–17 mars:

Millwall – Brighton

Swansea – Manchester City

Watford – Crystal Palace

Wolverhampton – Manchester United