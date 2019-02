Sjörövarpartaj i Snappertuna med storsatsning på byn och borgen

Ett nytt och dramatiserat koncept ska göra Snappertunadagen ännu större. En strävan är också att stärka samhörigheten i byn.

- Vi har effektiverat oss ganska mycket och sedan augusti ifjol har vi jobbat på att få evenemanget i rätt form. Vi kommer att profilera oss hårdare, förklarar Per Fallenius.

Fallenius är ordförande för en arbetsgrupp inom en sektion i Hembygdens vänner där man planerat Snappertunadagen.

Man har frågat snappertunaborna vem de vill se uppträda på scenen i Raseborgs slott den 3 augusti.

Det är nämligen i borgen det brakar loss på kvällen.

Den årligen återkommande Snappertunadagen ordnas för 42:ndra gången.

Med hopp om en levande by

Under planeringen har arrangörerna för Snappertunadagen samarbetat bland annat med Raseborgs stad och med Yrkeshögskolan Novia.

Den gemensamma målsättningen handlar om byautveckling.

- Det handlar om att blåsa liv i Snappertuna - i byn, sammanhållningen och identiteten, förklarar Per Fallenius.

Han har man märkt en dalande rörelse här som han nu vill motverka, inte minst med tanke på nyinflyttade.

- Det finns ju människor som har flyttat hit och bygger hus.

Ett sätt att engagera invånarna är nu fråga allmänheten om vilket band eller vilken orkester man vill se och höra inne i borgen under Snappertunadagen.

Riktigt ordentligt partaj

Under dagen är programmet mer traditionellt och i stil med tidigare år. Det ordnas till exempel torgförsäljning där föreningar säljer olika produkter.

Dagtid är det sjörövartema och pirater för hela slanten men aftonen ser annorlunda ut.

- På kvällen smäller vi till med en större bahia i borgen med uppträdanden och mat, helstekta grisar. Det blir ett riktigt ordentligt partaj.

Per Fallenius säger att man redan har bokat den lokala gruppen Shut Up And Kiss Me från Karis.

Men det utlovas också en större stjärna.

- Eftersom vi vill ha alla med så frågar vi nu: Vad vill ni ha?

I samband med Snappertunadagen ordnas också utställningar och seminarier som anknyter till Snappertuna och till Raseborg slott.

Då mycket är gratis för besökarna behövs det finansiering från annat håll. Därför har arrangörerna fått vara ute i god tid för att få ekonomiskt stöd från fonder.

Många tips via sociala media

Per Fallenius säger att man har blickarna riktade mot Sverige eller Finland när det gäller den större artisten.

Via sociala media, Facebook, har det redan kommit in många förslag.

- Det är ju en slags röstning samtidigt, en marknadsundersökning.

- Det blir ett sjörövarpartaj för Snappertuna, men naturligtvis är hela Raseborg välkommen.