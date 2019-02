Endast en dök upp på fusionsdiskussion för unga i Korsholm

Victor Österberg var den enda som dök upp för ett diskussionstillfälle för unga om fusionsförhandlingarna mellan Vasa och Korsholm på tisdag kväll. Det borde finnas mer information på sociala medier där unga är, tror man inom SU.

Victor Österberg är abiturient i Vasa övningsskolas gymansium men bor på gränsen mellan Smedsby och Karperö i Korsholm.

Han har tidigare besökt Korsholms kommuns diskussionstillfällen men han har upplevt att det mest varit pensionärer på plats på dem. När han fick nys om att det skulle ordnas ett tillfälle för unga under 30 bestämde han sig genast för att gå.

- Jag tänkte att det här borde passa mig. Jag såg mig runt först och tänkte att ska det inte komma någon fler?

Ville få svar på två frågor

Svensk ungdom (SU) i Korsholm ordnade tillfället. För saken fanns lokalpolitikerna Monica Sirén-Aura (SFP) Korsholm, Carola Lithén (SFP) Korsholm och Kim Berg (SDP) Vasa på plats för att svara på ungdomarnas frågor.



SU organiserade diskussionstillfället med politiker såväl från Korsholm som Vasa. Fusionsdiskussion för unga i Korsholm. Bild: Yle/Anna Wikman

Victor Österberg ville få svar på två frågor. Han ville veta om namnet på den nya kommunen och språket. Just språkfrågan upplever han att inte diskuterades så mycket under kvällen men nog namnfrågan.

- Jag tycker att precis som på andra tillfällen gick de runt frågan och jag fick inget egentligt svar på varför det ska heta Vasa.

Unga vill inte ha traditionella informationsmöten

Från arrangörshåll var Ida-Maria Skytte, medlem i SU:s förbundsstyrelse och Christoffer Ingo, ordförande för SU på plats. Bägge sitter dessutom i Korsholms fullmäktige.

- Jag skulle gärna ha sett mer folk men det här är på sitt sätt ett ställningstagande från unga att de ville inte ha traditionella möten. Det misstänkte vi men vi gjorde vårt bästa för att få unga att diskutera de här frågorna, säger Ida-Maria Skytte.



Ida-Maria Skytte, SU. Ida-Maria Skytte, SU. Bild: Yle/Anna Wikman

Rätt forum tror Skytte skulle ha varit någonstans där unga är, som till exempel sociala medier.

- Vi har försökt nå ut den vägen, via vårt ungdomsförbund och via oss som är aktiva i kommunalpolitiken. Men vi skulle gärna se att kommunen kunde göra något via sociala medier.

Har det inte funnits ett sådant intresse från kommunen?

- Det har funnits ett intresse hos politikerna men det har inte genomförts. Man har nog satt väldigt mycket fokus på traditionella informationstillfällen.

Ida-Maria Skytte tycker ändå att de informationstillfällen hon nämner varit bra eftersom de har nått många. Omkring 900 personer har totalt gått på kommunens informationstillfällen.

- Det är så klart bra att man når så många på det sättet men man når väldigt få unga tyvärr.

Tror få jämnåriga går och röstar

Ida-Maria Skytte tror att fusionsfrågan nog är något som intreserar de unga men att de kanske inte har samma behov av att diskutera frågan som äldre har.



Victor Österberg upplevde att politikerna inte gav raka svar på alla frågor. Här bland andra Kim Berg (SDP) och Christoffer Ingo (SFP). Fusionsdiskussion för unga i Korsholm. Bild: Yle/Anna Wikman

Victor Österberg tror däremot inte att de i hans krets bryr sig så mycket om fusionsdiskussionen. Studentskrivningarna ligger runt hörnet och de unga har annat på gång.

- Sedan är det den saken att man hör så mycket från olika håll och man vet inte riktigt vad man ska tro på. Folk är inte så intresserade av politik annars heller.

Den 17 mars ordnas en rådgivande folkomröstning i Korsholm. Då får invånarna säga sitt om Korsholm ska förbli självständigt eller om det ska bli en fusion med Vasa.

Victor Österberg tror inte att så många av hans jämnåriga kommer att gå och rösta.

Vad tror du att det beror på?

- Folk bryr sig inte. Vi är så pass unga. Nu pratar vi 18-åringar. Vi har annat att fokusera på för tillfället.