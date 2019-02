Flygledarnas konflikt märks i flygledningstornet på Helsingfors-Vanda – men det finns inte rum för misstag

Stridsåtgärderna trappas upp inom flygledningen, vilket också märks tydligt på Jenny Ehrnstens arbetsplats. Hon beskriver att det påverkar stämningen och att arbetsbördan har blivit större i en bransch där det inte finns rum för några misstag.

Så sent som i måndags meddelade arbetsgivarsidan Palta om en andra lockout efter att arbetstagarsidan förkastade ett förslag från riksförlikningsmannen.

Passagerare märker ännu inte av konflikten, men uppe i flygledningstornet på Helsingfors-Vanda flygplats känner flygledarna av konflikten genom en större arbetsbörda.

– Det märks så klart på stämningen. Det blir lite som två läger. I och med att vi har ett förbud mot att hoppa in ifall någon är sjuk så har vi lite mera jobb än tidigare, säger Jenny Ehrnsten som är flygledare på Helsingfors-Vanda.

Förhållandena är ett resultat av stridsåtgärderna i konflikten om kollektivavtalet. Flygledarna har varit utan avtal i över ett år och sedan december har ärendet varit på riksförlikningsmannens bord.

Man måste koncentrera sig extremt mycket. Kroppen stressas på ett visst sätt i sådana förhållanden. Man märker det till exempel om man har jobbat mycket och ser sig i spegeln: man kan ha röda kinder fast man bara har suttit stilla ― Jenny Ehrnsten, flygledare

Just nu har arbetstagarsidan ett förbud mot att byta turer sinsemellan och också ett förbud mot att hoppa in om någon är sjuk. Dessutom strejkar flygledarna flera dagar i veckan under vissa tidpunkter, och under de timmarna sköter arbetsledningen uppgifterna.

I början av mars kommer arbetsgivaren med sin andra lockout och sedan det blev känt har det spekulerats i huruvida den andra lockouten kan påverka sportlovsfirande resenärer.

Arbetet kräver stor koncentrationsförmåga

Jenny Ehrnsten har jobbat som flygledare 18 år. Jobbet kräver en stor koncentrationsförmåga och då hon jobbar kan stressnivån bli hög, säger hon.

Av den anledningen har också flygledare sju timmars arbetsdagar. Under den tar de minst en halvtimmes paus efter att ha jobbat i två timmar.

På nätterna jobbar flygledarna vid Helsingfors-Vanda ändå lite längre, i tio och en halv timme, men det beror på att trafiken är lugnare på nätterna.

Från tornet styrs flygplanen. Helsingfors-Vanda flygplats. Bild: Finavia

Enligt Ehrnsten är jobbet utmanande för flygledarnas jobb är en balansgång mellan trygghet och effektivitet.

– Du kan tänka dig att det tryggaste du kan göra är att du aldrig släpper iväg ett flygplan, för då kan det inte hända någonting. Det effektivaste du gör är att du ska få dem så nära varann som möjligt så att det inte blir förseningar.

Vidare påverkar också väderförhållandena hur man styr trafiken, och Ehrnsten jämför det med ett dataspel.

– Det är på ett vis som ett datorspel, men det ändrar sig hela tiden och du kan inte komma till en sådan situation att det blir "game over", säger Ehrnsten.

För att jobbet är utmanande är det också roligt

Flygledarjobbet är ett 24/7-jobb på Helsingfors-Vanda flygplats. I praktiken betyder det att det nästan varje timme kommer en ny flygledare på jobb. Och under en dag jobbar omkring 30 flygledare.

Flygledarna har också olika positioner och sköter olika uppgifter, vilket ger arbetsdagen variation. Uppgiften är trots allt att få flygen att landa och komma iväg säkert och utan förseningar.

Enligt Ehrnsten är det roligaste i jobbet att se till att pusselbitarna faller på plats och att få trafiken att fungera.

– Det blir lite som ett datorspel som jag sade tidigare. Man vill få det bästa resultatet och sedan när du fixar mycket trafik på minimitid på ett tryggt sätt är det på något vis belönande, förklarar Ehrnsten.

Vad behöver man då kunna för att vara flygledare?

– Man måste kunna se helheten och se den på ett tredimensionellt sätt. Man måste kunna fatta snabba beslut samtidigt som du måste se hur det påverkar andra saker.

Så det blir lite som schack, kan man dra en sådan parallell?

– Det skulle kunna vara schack, men då måste du ha tempot cirka hundra gånger, konstaterar Ehrnsten.

Angående den pågående tvisten hoppas Ehrnsten ändå att den ska vara över fort så att arbetet kan återgå till det normala. I dag påverkar tvisten hennes liv i allra högsta grad då hon till exempel inte får byta turer om hon skulle behöva ha en dag ledigt.

– Det är klart att vi alla skulle vilja att konflikten skulle vara över möjligast fort och att vi skulle få återgå till det normala och jobba i lugn och ro.