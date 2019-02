BENN satsar allt på sin musikkarriär

Benn är aktuell med låten Put up with me Björn Fagerholm. Bild: Björn Fagerholm.

Bakom artistnamnet BENN hittar vi Jocke Nyström från Helsingfors. I ett antal år har BENN målmedvetet satsat på en karriär inom musiken. Nu utmanar låten Put up with me på Vegatoppen.

- Min stora passion till musiken inleddes troligvis då jag trampade i min trampbil och lyssnade på Tommy Körberg om och om igen. Men mera seriöst blev jag nog intresserad av musik i Karamalmens lågstadium då jag gick med i en gitarrklubb, berättar Nyström.

Under studietiden år 2010 var Jocke Nyström med och bildade bandet Spruce som ännu också är aktivt. De spelar på fester och olika tillställningar och lyckas få folk att dansa och njuta av musiken.



En låt som handlar om att vara tacksam för de som står ut med mig under de höga men även de låga stunderna i livet. ― Jocke Nyström

- De senaste fyra åren har jag och min producent Hannes Andersson arbetat med att finslipa min musik så att den är så bra som möjligt. Nu känns tiden mogen för att släppa ut den första singeln Put up with me, berättar Nyström.

Låten har en personlig text, men som Nyström tror att många kan känna igen sig i.

- Put up with me är en låt som handlar om att vara tacksam för de som står ut med mig under de höga men även de låga stunderna i livet, beskriver Nyström.

Vem är BENN? BENN heter egentligen Jocke Nyström och är bosatt i Helsingfors

En av medlemmarna i partybandet Spruce

Har jobbat i fyra år för att förverkliga sin solokarriär

Aktuell med låten Put up with me

- Musiken jag gör just nu kan kanske beskrivas som soulig popmusik. En av mina drömmar är att få uppträda med min musik men först vill jag ha ett paket av bra låtar och det är på kommande under 2019, avslutar Nyström.

