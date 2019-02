Börja väva - med hjälp av papp är det lätt

Att börja väva behöver inte vara dyrt eller svårt. Återanvänd en bit papp och lite restmaterial så kan du njuta av vävning hemma vid köksbordet en vardagskväll med familjen.

Variationsmöjligheterna är oändliga. Anpassa pappbitens storlek och form efter det du vill göra.

Du kan väva både rektangulärt och i cirkelform. Du kan väva med många olika material. Restgarn, plastpåsar, videoband, naturmaterial eller vad du vill!

Vad kan man väva med en pappbit?

Dockhusmatta, kastrullunderlägg, telefonfodral, väska och tavla vävda på papp. Olika produkter vävda på pappskiva, tavla, kastrullunderlägg, dockhusmatta, väska och telefonfodral. Bild: Yle/ Esa Saari

Det går att väva dukar, bordstabletter, kastrullunderlägg, sittunderlägg, tyg till börsar, väskor, penaler eller olika fodral med hjälp av en pappbit.

Små miniatyrmattor till dockhus, konstverk och väggbonader, som är det mest populära att väva just nu, går också utmärkt att göra med papp.

Varp och inslag - vävens två beståndsdelar

Experimentera och kombinera många olika sorters material eller garntyper. Det går också att använda samma garn till både varp och inslag.

Ränning eller varp kallas de trådar som går i vävens längdriktning. I de flesta fall syns den knappt men man kan leka även med dessa trådar och få fram olika effekter. Varptrådarna kan också bli den synligaste delen av konstverket.

Det tjocka vita garnet blir inslag mellan varptrådarna i regnbågens färger. Garntrådar i regnbågens färger uppspända på blåmålad papp och ett vitt tjockt garn inträtt vägrätt mellan de lodräta trådarna Bild: Yle/ Lee Esselström

Inslag är det som du väver in vinkelrätt mellan de trådar som går i vävens längdriktning. Som inslag kan du till och med använda träpinnar och låta dem bli en del av ditt konstverk eller din bordsduk.

Gamla textiler, klippta till mattrasor är vanliga inslag i en väv. Garner med olika struktur och egenskaper ger olika resultat.

Ett fodral till telefonen vävt på pappskiva med blåmelerat garn. Telefonfodral vävt av blåmelerat garn Bild: Yle/ Lee Esselström

Väv tyg till olika produkter

Liten väska vävd på papp. Liten vävd väska i melerat garn Bild: Yle/ Lee Esselström

Det går att väva tyg till ett fodral, en väska, en penal eller vad du vill. Mät upp hur stor pappbit du behöver för att väva den bit som behövs till det du vill sy.

Jag använde en pappbit med måtten 20 x 39 cm för att väva ett tyg med måtten 35 cm x 11 cm till den lilla väskan som skiftar i lila.

Så här gör du

Klipp till pappskivan i önskat mått. Det är bra om den är minst 2 cm bredare i ytterkanterna och minst 6 cm längre än det tyg du vill väva.

Vira det garn du vill ha som varp, runt pappen. pappskiva med garn virat runt Bild: Yle/ Lee Esselström

Garnet viras först runt skivan i längdriktning. Vill du vara säker på att garnet hålls på plats så mät och klipp små hack i pappen. Beroende på vad du vill väva och hur tjockt garn du vill ha så lägger du varpen, de längsgående trådarna olika nära varandra.

Ett passligt nybörjarprojekt är att prova med 0,5 cm mellan hacken i pappen. Tejpa fast garnets början och slut.

Trä nålen under varannan tråd i varpen. En nål med garn har trätts under och över garntrådar som spännts upp som varp. Bild: Yle/ Lee Esselström

Nu är det dags att börja väva. Ta en bit garn (ca 1 m) och trä upp på en trubbig nål. Trä nålen under varannan varptråd och över varannan varptråd. Dra sedan garnet så att det blir kvar en 10 cm svans i högra sidan.

Nu trär du tillbaka nålen från vänster till höger men under och över motsatta trådar från varvet under. Dra igen igenom hela garnet så att det lägger sig jämnt ovanför varvet under.

Var noga vid ytterkanten så att varptrådarna inte spänns åt. Då börjar väven smalna av. Packa ner inslaget med fingrarna.

Det gäller att inte spänna åt för hårt i kanterna när man väver åt andra hållet, så att kanterna hålls raka. Drar man för hårt smalnar väven av. Vävning på pappkartong med nål och garn Bild: Yle/ Lee Esselström

Vill man vara säker på att få en snygg väv så väver man några extra varv i början som man sedan drar bort när man lossar väven. På en stor vävstol gör man så för att få varp till fransar och för att få in en jämn rytm i vävandet och alla trådar att lägga sig fint i starten.

Väver du på en pappbit och har lagt upp varptrådarna runt hela skivan har du färdigt långa fransar om du klipper upp mitt bak då du lossar väven från pappen.

Väv på samma sätt från sida till sida till önskad längd.

Tar inslagsgarnet slut och du vill fortsätta med samma garn så lämna då den sista stumpen uppe på väven. Ta nytt garn och trä sedan det nya garnet under och över 4-5 varptrådar i samma riktning som föregående och sväng sedan vid kanten som vanligt och fortsätt väv.

Inslagstrådarna får alltså gå lite omlott och när du vävt några varv ovanpå klipps de båda garnändorna bort nära väven. Du kan även sy in trådändor i väven när väven är färdig, men det är smidigare att skarva inne i väven.

Väver man med två färger kan man tvinna trådarna om varandra i den ena kanten. Den blir då inte riktigt lika jämn som den andra men man behöver inte skarva så ofta. vävning på pappkartong Bild: Yle/ Lee Esselström

Vill du väva randigt med korta färgbyten så kan du ha två nålar, en för vardera färg. Tvinna då med det andra garnet i högerkant när du väver.

Klipp loss väven från pappbiten mitt på trådarna på baksidan av pappbiten, så får du långa fransar. Tyg vävt på pappskiva Bild: Yle/ Lee Esselström

Klipp av varptrådarna mitt bak om du vill ha långa fransar, och ta försiktigt loss väven från pappskivan.

Nu kan du knyta varptrådarna till exempel parvis, så att väven inte går upp. Du kan också göra flätor eller fransar av olika slag.

På det lilaskiftande vävda tyget har jag tvinnat två varptrådar enskílt, båda mot höger och sedan låtit dem snurra ihop sig.

Sy ihop sidsömmen för hand med samma garn som väven så syns den inte. Handsömnad av sidan på en liten vävd väska Bild: Yle/ Lee Esselström

För att göra den lilla väskan vek jag upp kortsidan av väven 15 cm och sydde ihop båda sidorna. Eftersom jag använde samma tråd som i väven syns sömmen knappt, så det går att ha den på utsidan. Jag vände dock sömmen till insidan.

Den andra kortsidan viks ner som lock över väskan. Tvinna en axelrem av samma garn och sy fast den.

Skapa din egen konst med pappvävning

regnbågstavla En guldram med blåmålad pappskiva och varptrådar i regnbågens färger och ett vitt fluffigt moln vävt mellan trådarna. Bild: Yle/ Lee Esselström

Väven behöver inte heller tas loss från pappskivan. Du kan låta den vara en del av ditt konstverk. Jag målade pappen blå som bakgrund till min regnbåge, innan jag lade upp trådar i regnbågens färger.

Väver man med ett tjockare material kan man ta hjälp av en linjal och trä in den i väven liggandes och sedan vika upp den och skapa ett skäl - ett mellanrum mellan trådarna. Då är det lättare att lägga in tjocka saker eller ojämna material som en kvist till exempel.

Väv på en rund pappskiva

Vävning på en rund pappskiva kräver udda antal varptrådar. Vävning på en rund pappskiva Bild: Yle/ Lee Esselström

Vill du väva ett runt sittunderlag, kastrullunderlägg eller en rund duk så gör du på liknande sätt som med en rektangulär pappkartong.

Rita upp en cirkel på papp och klipp ut den. Märk ut för klippning av hack, jämnt fördelade runt cirkeln. Observera att det bör vara udda antal varptrådar när du ska väva cirkelform. Gör ett hål i mitten på pappcirkeln så att du kan trä igenom varptråden och knyta ihop alla trådar ordentligt i mitten. Tejpa fast starten på varptråden. Lägg upp varptrådarna som klockan, från 12 till 6, 1 till 7 osv och dra sedan varptråden genom hålet i pappen och knyt om flera gånger så att alla trådar samlas i mitten. Du kan ta hjälp av en glasspinne med hål i ändan om du väver med mattrasor. Väv under varannan och över varannan tråd eller över två och under en, om du vill ha en spiralformad vävning (som på bildens kastrullunderlägg). De sista varven bör ändå vävas under och över varannan tråd för att möjliggöra avslutningen. När väven är färdig klipper du upp två varptrådar som är bredvid varandra på baksidan och knyter om inslaget. Sy sedan in varptrådarna i väven om du inte vill göra någon form av fransar.

Kastrullunderlägg vävt på en rund pappbit Ett runt vävt grytunderlägg gjort av mattrasor i trikå. Bild: Yle/ Lee Esselström