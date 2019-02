Hjälporganisationers följare får riktad valreklam från partier – Unicef: Etiska regler behöver diskuteras

En heterogen riksdag är bra, säger professor Göran Djupsund.

Att personer kommer in i riksdagen från olika håll kan skapa kollisioner, och enligt professor Göran Djupsund är det nödvändigtvis inte negativt. Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C) lyckades skapa de här kollisionerna under sina fyra riksdagsår.