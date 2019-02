"Hon har inte behövt bry sig om vad folk tycker" - Anne Berner har lyckats röra om i grytan, men engångsministrar blir knappast en trend

Anne Berner (C)

Anne Berner (C) Bild: Jarno Kuusinen / AOP

Att personer kommer in i riksdagen från olika håll kan skapa kollisioner, och enligt Göran Djupsund är det nödvändigtvis inte negativt. Kommunikationsminister Anne Berner (C) lyckades skapa de här kollisionerna under sina fyra riksdagsår.

Anne Berner har varit i hetluften under de senaste dagarna. Orsaken är att Dagens Industri släppte en nyhetsbomb i tisdags: Berner kandiderar för att bli styrelsemedlem i den svenska banken SEB, samtidigt som hon fortfarande är kommunikationsminister i Finland.

Berner kom också till politiken från näringslivet där hon har gjort en lång karriär. Då hon blev vald till minister var hon ett överraskningsnamn, och redan då hon började som minister år 2015 sade hon att hon bara skulle sitta en period.

Under de fyra åren har hon varit kommunikationsminister och hon har genomfört flera omtalade reformer, som till exempel taxireformen.

En del av hennes ambitiösa projekt har också fallit på slutrakan, så som till exempel försöket att bolagisera vägnätet.

Det som västnylänningarna kanske minns Berner för är kampen om Y-tåget. De som bor i skärgården lär minnas hennes planer på att införa avgifter på förbindelsebåtarna minst lika bra. De planerna slopades till slut i väntan på landskapsreformen.

Berner har kunnat jobba utan att behöva tänka på framgången i nästa val

Enligt Göran Djupsund som är professor emeritus i statsvetenskap har Berner haft en post där det inte alltid är lätt att slutföra projekt.

– Hon har väl rört om i grytorna lite. Vissa projekt har förts till slut medan andra inte har avslutats, säger Djupsund.

Enligt Djupsund är det inte överraskande att alla projekt inte har lyckats - också andra trafikministrar har haft samma problem.

– Det är tydligen en post där det inte är lätt att föra sina saker ända till slut.

Göran Djupsund. Göran Djupsund Bild: Yle/Jukka Tyni

Att Berner redan i ett tidigt skede sade att hon inte skulle bli långvarig i riksdagen har gett henne friare händer, för då har hon inte behövt fundera på vad som är populärt på kort sikt.

– Då hon inte söker förtroende i nya val så fick hon vissa frihetsgrader. Hon behöver inte fundera på om ett beslut blir populärt på kort sikt, utan hon kan fatta beslut som kanske är nödvändiga eller bra på lite längre sikt, förklarar Djupsund.

Enligt Djupsund måste man väga den aspekten då man analyserar Berners framgång som minister, och att det till viss mån har varit en av hennes styrkor. Men det har också varit en svaghet.

– Minussidan är att hon inte har behövt bry sig om vad folk tycker så det finns två sidor av det myntet, säger Djupsund.

I onsdags hade Anne Berner inte några konkreta framtidsplaner att berätta om, men hon sade att hon fortfarande söker ett heltidsjobb. I samma intervju uteslöt hon inte politiken som ett framtida jobb och hon sade att hon inte håller på att lämna Centern eller politiken, men utan att specificera vad det konkret innebär.

Djupsund: Människor som sitter bara en period blir inte en trend

Djupsund tror inte att det kommer att bli ett återkommande fenomen i politiken att vi har ministrar som sitter bara en period.

– Att det skulle komma kandidater som uppenbart sitter bara en period tror jag inte riktigt på, säger Djupsund.

Däremot ser han det som en positiv utveckling att det kommer in flera kandidater från näringslivet, i och med att riksdagen länge har dominerats av personer med en bakgrund inom den offentliga sektorn.

– Vi har relativt sett lite folk som kommer från näringslivet till riksdagen och det har man sett som ett minus, säger Djupsund.

Att det riksdagen har kandidater med olika bakgrund kan skapa friktion, vilket enligt Djupsund inte nödvändigtvis är en dålig sak.

– Det skapar lite kollisioner om det kommer in folk från en annan beslutskultur och jag vet inte om de här kollisionerna nödvändigtvis ska ses som negativa, kanske det behöver ruskas om lite i det politiska maskineriet, konstaterar Djupsund.