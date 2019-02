Vårdreformsbrottningen fortsätter i grundlagsutskottet – regeringsmedlem misströstar: ”We lost the game”

Grundlagsutskottet samlades på torsdagsmorgonen för att fortsätta att behandla vård- och landskapsreformen, och försöka få klart sitt utlåtande. Inom regeringen börjar tonerna redan vara desperata.

Grundlagsutskottets utlåtande om vårdreformens grundlagsenlighet är helt avgörande för reformen. Utskottet var samlat senast i går kväll för ett extramöte.

Utlåtandet skulle egentligen vara klart redan förra veckans måndag, men tidtabellen är fortfarande oklar.

- Hoppas det blir klart i dag, sade utskottets ordförande Annika Lapintie (Vf) inför mötet.

- Vi försöker vårt bästa, sade Centerns Antti Kurvinen.

Tretton års jobb håller på att gå till spillo ― Matti Torvinen

Blå framtids representant i utskottet, Matti Torvinen, har däremot kastat in handduken.

- I går blev vi i ett dåligt läge, ungefär hälften är behandlat. Tretton års jobb håller på att gå till spillo, we lost the game, sade Torvinen innan han gick in till mötet.

Enligt Torvinen är orsaken att utskottet på slutrakan har fått många andra saker än vårdreformen att behandla. Till exempel gick gårdagen främst åt till att behandla spaningslagarna.

Spaningslagarna skickades tillbaka till grundlagsutskottet för ett nytt utlåtande efter att grundlagsexperter hade kritiserat dem. Talman Paula Risikko från Samlingspartiet beslöt därför att dra bort dem från riksdagens dagordning.

- Vi håller på att förlora det här spelet, Finlands folk förlorar det här spelet. Vi får det inte färdigt, sade Torvinen om utlåtandet om vårdreformen.

Stämningen i grundlagsutskottet har varit spänd och rösterna har tidvis höjts så det har hörts ut i korridorerna. Utskottsmedlemmen Kaj Turunen från Samlingspartiet har förundrat sig över stämningen på Twitter.

Åtta år i riksdagen och jag har aldrig upplevt något sådant som under den senaste tiden i grundlagsutskottet, skriver han.

Hoppa över Twitterpostning

Kahdeksan vuotta eduskunnassa, mutta en ole kokenut mitään sellaista kuin viime aikoina perustuslakivaliokunnassa. Jos tämän tyylikkäästi sanoisi: Arvostetuimmassa valiokunnassa meno ei vastaa ihan kansanedustajilta vaadittavaa arvokasta käytöstä. — Kaj Turunen (@KajTurunen) February 19, 2019

Efter att grundlagsutskottet har behandlat vård- och landskapsreformen ska lakpaketet ännu tillbaka till social- och hälsovårdsutskottet som ska få klart sitt utlåtande.

Först efter det får riksdagen ta ställning till reformen.

Artikeln är en översättning av Matti Koivistos artikel Sote-mylly jatkaa jauhamistaan perustuslakivaliokunnassa – hallitusjäsen tuskastui: "Me ollaan häviämässä tämä peli" för Yle Uutiset.