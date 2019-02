VM körde igång med blåvit pannkaka – samtliga damer stannade i kvalet: ”Kan inte förklara det här”

Att finländarna skulle slå från underläge i sprint i fri stil var ingen hemlighet. Men att ingen damåkare skulle ta sig vidare från kvalet var inte väntat. Det här är inte alls bra, summerar expertkommentator Glenn Lindholm.

Finland representerades i damsprinten av Anita Korva, Anne Kyllönen, Katri Lylynperä och Laura Mononen.

Av dem var det endast Kyllönen som ens var nära att avancera till finalpasset.

Kyllönen slutade på 33:e plats – 8,67 sekunder efter täten och 0,65 sekunder från 30:e plats. Katri Lylynperä slutade 45:a, Anita Korva 51:a och Laura Mononen fick nöja sig med 54:e plats.

– Det här är inte riktigt det vad vi hoppades på, summerade referent Chriso Vuojärvi.

– Det här är inte alls bra. Bleka insatser av alla andra än Kyllönen, som presterade på sin egen nivå, kompar expertkommentator Glenn Lindholm.

Kyllönen kunde ändå inte vara nöjd med insatsen.

– Förstås grämer det. Men med tanke på att jag var den sista som togs ut till laget så är det väl helt okej. Men min form har blivit bättre hela tiden och jag gör bättre ifrån mig i skejt, så visst grämer det ändå, säger Kyllönen i Yles tv-intervju efteråt.

"Hade nog trott på en bättre placering"

Varken Anita Korva eller Laura Mononen kunde förklara vad som gick snett.

– Inledningen kändes väldigt bra, vilket i och för sig brukar vara ett dåligt tecken. Resultatet brukar vara bättre då jag inleder sämre. Jag har ingen aning om varför det gick så här, säger Korva.

– Visst gick det uselt. Jag vet inte alls var skon klämde. Det här är förvisso inte min paradsträcka, men nog hade jag trott att jag skulle placera mig bättre, kompar Mononen.

Det var uppenbart att resultatet var en grym besvikelse inte minst för Katri Lylynperä, som inte kunde stoppa tårarna i målområdet.

Snabbast i prologen var Sveriges Maja Dahlqvist, som klockade in 2.29,44. Tvåan Nadine Fähndrich var en sekund långsammare.

Mäki och Hakola vidare i herrsprinten

För de finländska herrarna gick det bättre. Joni Mäki var åtta i kvalet – 2,24 sekunder efter ettorna Sergej Ustiugov och Viktor Thorn – och Ristomatti Hakola klarade dessutom också av att ta sig vidare från prologen.

– Tungt före, måste hålla vätskebalansen i skick, konstaterar Mäki kortfattat.

– Riktigt motigt. Plankorna rörde inte på sig så som de borde. Men åtminstone lämnade jag ”Bolsu” (Aleksander Bolsjunov) bakom mig, kompar Hakola.

Lauri Vuorinen slutade dessvärre 35:a och Anssi Pentsinen var 37:e snabbast. Duon får med andra ord nöja sig med att ha deltagit i kvalet.

– Jag är besviken. Väldigt besviken. Den första stigningen borde inte ha känts så där dålig, säger Vuorinen, som blev 0,8 sekunder från 30:e plats.

– Målet var att gå vidare så visst är det en besvikelse. Svårt att säga nu om jag borde ha gjort något annorlunda, summerar i sin tur Pentsinen.

Finalpasset kör igång klockan 15.30 och sänds direkt i TV2 och på Arenan med svenskt referat av Chriso Vuojärvi och Glenn Lindholm.

Resultat, skid-VM:

Damernas sprintkval

1. Maja Dahlqvist SWE 2.29,44

2. Nadine Fähndrich SUI +1,04

3. Hanna Falk SWE +1,31

4. Sophie Caldwell USA +1,70

5. Eva Urevc SLO +1,95

--

30. Mariel Merlii Pulles EST +8,02

--

33. Anne Kyllönen FIN +8,67

45. Katri Lylynperä FIN +11,06

51. Anita Korva FIN +11,94

54. Laura Mononen FIN +13,38

Herrarnas sprintkval

1. Sergej Ustiugov RUS 2.55,58

1. Viktor Thorn SWE 0,0

3. Finn Hågen Krogh NOR +0,53

3. Calle Halfvarsson SWE +0,53

5. Fecerico Pellegrino ITA +0,91

5. Johannes Hösflot Kläbo NOR +0,91

7. Emil Iversen NOR +1,20

8. Joni Mäki FIN +2,25

--

24. Ristomatti Hakola FIN +6,50

35. Lauri Vuorinen FIN +8,48

37. Anssi Pentsinen FIN +8,58

Artikeln uppdaterad med resultaten från herrkvalet klockan 14.27.