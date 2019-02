Filmrecension: Sune vs Sune – vinnande om barn och vuxna som är lika osäkra på hur man skall passa in

Utmanare på Vegatoppen med låten Put up with me.

Bakom artistnamnet BENN hittar vi Jocke Nyström från Helsingfors. I ett antal år har BENN målmedvetet satsat på en karriär inom musiken. Rätta samarbetspartners och en stor kärlek till musiken har resulterat i att vi nu kan höra låten Put up with me.