Gigantiskt bi lika stor som en tumme hittades på en avlägsen ö i Indonesien

Ett exemplar av den gigantiska biarten "Wallace’s giant bee" har hittats på en avlägsen ö i Indonesien. Bakom upptäckten står en grupp biologer från Nordamerika och Australien.

Det är 38 år sedan någon senast fick syn på jättebiet, ”Wallace’s giant bee”, eller Megachile pluto, men nu har en grupp biologer kunnat inspektera den sällsynta insekten på en ö i Norra Moluckerna i Indonesien.

Det är frågan om ett exemplar av en hona som hittades i ett termitbo i ett träd. Biet i fråga var 4 centimeter långt och arten tros vara den största biarten som någonsin har upptäckts.

Avståndet mellan biets vingspetsar kan uppgå till 6 centimeter och ett dovt surrande uppstår då biet flyger.

Biologen Simon Robson från universitetet i Sydney, Australien, berättar för The New York Times att biet var "löjligt stort" och att det var väldigt spännande att se det.

Efter att ha vandrat omkring i en otroligt varm och fuktig i skog i fem dagar, var forskargruppen överförtjusta då de äntligen hittade insekten.

Biologen Robson berättar att han tror att biet kan stickas, men att han inte har några bevis för det.

- Vi var alla väldigt ivriga över att bli stuckna för att se hur illa det skulle vara, men eftersom vi bara hittade ett bi så behandlade vi det mycket varsamt.

Forskare trodde att biet dött ut

Jättebiet upptäcktes för första gången 1858 av en grupp brittiska upptäcktsresande i Indonesien.

Trots att det är frågan om en enorm insekt vet man inte mycket om jättebiets livscykel. Man vet i alla fall att honbiet bygger bon av kåda inne i aktiva termitbon i träd.

Fotografen Clay Bolt var även på plats och han lyckades fånga bjässen på bild.

– När jag kikade in i boet och såg hur det här fantastiska djuret liksom kollade tillbaka mot mig var det otroligt. Jag kunde knappt tro att det var sant, säger Clay Bolt till SVT Nyheter.

Forskare har redan länge antagit att biarten är utdöd.

Källor: The Guardian, The New York Times, SVT Nyheter.