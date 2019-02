Oscarsgalan

Vissa tycker det är sjukt. Andra tycker det är sjukt spännande. Att sitta uppe en hel natt för att se på Oscarsgalan.

Men visst finns det något djupt tillfredsställande i att titta på röda mattan, även känd som världens största modeshow och något lite pirrande att se Hollywoods största stjärnor sitta samlade och nervöst vänta på ifall de får höra sitt namn i meningen ... "and the Oscar goes to" ...

Oscarsstatyetter på rad Bild: ©A.M.P.A.S.

I år har Oscarsgalan ingen värd efter att den amerikanska skådespelaren och komikern Kevin Hart fick sparken sedan hans homofoba uttalanden på Twitter blev kända. Det här är första gången på 30 år som galan inte har en värd.

Blir det en flopp eller betyder det att galan nu kommer att hålla sig inom den planerade sändningstiden på 3 timmar?

__________

Var? Yle Teema & Fem eller live på Arenan (med svenskt referat av Silja Sahlgren-Fodstad och Nicke Aldén)

När? Natten till måndagen den 25 februari med start kl. 03:00.

Med vem? Meryl Streep (nej, hon är inte nominerad i år) --------I----- Kevin Hart