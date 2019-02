Fullständigt suverän uppvisning av Johaug – Pärmäkoski långt från medalj i skiathlon

Fyra år efter sin senaste stortävling var Therese Johaug tillbaka i VM-spåren – som en förkrossande överlägsen guldmedaljör. Norskan var helt i en klass för sig i skiathlontävlingen i Seefeld där bästa finländaren Krista Pärmäkoski fick nöja sig med en åttonde plats.

Det var aldrig något snack om saken. Therese Johaug var som från en annan planet jämfört med de andra åkarna i startfältet.

– Det har varit en dröm för mig att komma hit till Seefeld. Jag har sett fram emot det här i två år nu, tränat så mycket och jobbat så hårt, sade Johaug med tårar i ögonen i segerintervjun efter målgång.

– Det här är väldigt speciellt. Det är en dag jag väntat på länge och äntligen är den här. Jag har vetat att min form är bra men samtidigt vet jag ju inte hur bra konkurrenterna är, säger Johaug till Yle efter sin uppvisning.

Johaug satte upp ett mäktigt tempo direkt från start och ryckte upp en lucka redan på den första kilometern. Krista Pärmäkoski, Charlotte Kalla och många av de övriga medaljkandidaterna tappade mycket tid genast i starten.

Vann med nästan en minut

Johaug avgjorde guldkampen redan på den första klassiska halvan. Efter 7,5 kilometer hade Johaug ett försprång på nästan en halv minut ner till en trio bestående av Johaugs landslagskompisar Ingvild Flugstad Östberg och Astrid Jacobsen samt ryskan Natalia Neprjajeva.

Tätkvartetten halvvägs lade också beslag på de fyra främsta placeringarna vid målgång. Johaug vann med nästan en minuts marginal före Flugstad Östberg som tog silver. Neprjajeva såg till att det inte blev en norsk trippel när hon åkte i mål som trea.

Genast bakom fyran Jacobsen stod svenska junioren Frida Karlsson för en av dagens mest imponerande insatser genom att sluta på en fin femte plats.

Fristilsdelen tung för Pärmäkoski

För Krista Pärmäkoski gick det trögare. Det finländska medaljhoppet var femma efter den klassiska åkningen, 42 sekunder efter Johaug halvvägs men då bara 15 sekunder från medalj.

Fristilsdelen blev denna gång tyngre för Pärmäkoski som tappade både tid och placeringar och åkte i mål som åtta. En klar besvikelse. Pärmäkoski var 1.34 efter segrande Johaug och över en halv minut från pallen i en tävling där hon aldrig hade medaljkänning.

– Jag kände till mina egna begränsningar i dag. Jag tvingades ta det lugnt i starten och tappade för mycket till tätkvartetten. Jag försökte ta i kapp det på den klassiska biten men det gick inte och sen hade jag inte krafter kvar till fristilssträckan, sammanfattade Pärmäkoski för Yle efter målgång.

Krista Pärmäkoski slutade åtta i Seefelds skiathlon. Krista Pärmäkoski i en nedförsbacke i Seefelds skiathlon. Bild: Lehtikuva

Ett par andra finländska åkare har större orsak att vara nöjda, Laura Mononen slutade tolva och Eveliina Piippo blev 23:a. Fjärde finländskan Johanna Matintalos placering blev 32:a.

– Jag förväntade mig en medaljkamp, men så gick det inte. Krista tappade för mycket på den klassiska sträckan. Men förutom det gick det bra, sammanfattar landslagstränaren Matti Haavisto laginsatsen.

Femte indviduella VM-guldet

För Therese Johaug var det en lika imponerande som efterlängtad framgång. När hon fick vara med i en stortävling igen efter dopningsavstängningen som gjorde att norskan missade VM 2017 och OS 2018 tog hon ut maximalt ur loppet.

Totalt under karriären var guldet i Seefeld den elfte individuella VM- eller OS-medaljen för Johaug, och det femte individuella VM-guldet.

För Krista Pärmäkoskis del startade årets VM däremot på ett betydligt tristare sätt än de två senaste vintrarna då hon vann medalj i skiathlon. I VM i Lahtis 2017 blev Pärmäkoski tvåa närmast efter Marit Björgen och i OS i Pyeongchang i fjol blev Pärmäkoski bronsmedaljör på distansen efter Charlotte Kalla och Björgen.

– I dag gör Pärmäkoski faktiskt en av sina sämsta insatser den här säsongen, sammanfattar Yle Sportens expert Glenn Lindholm.

Damer skiathlon 15 km:

(7,5 km klassiskt + 7,5 km fritt med gemensam start)

1. Therese Johaug NOR 36.54,5

2. Ingvild F. Östberg NOR +57,6

3. Natalia Neprjajeva RUS +58,7

4. Astrid U. Jacobsen NOR +1.02,0

5. Frida Karlsson SWE +1.07,4

6. Charlotte Kalla SWE +1.13,3

7. Heidi Weng NOR +1.20,2

8. Krista Pärmäkoski FIN +1.33,7

9. Anastasia Sedova RUS +1.50,4

10. Rosie Brennan USA +2.01,8

11. Ida Ingemarsdotter SWE +2.04,2

12. Laura Mononen FIN +2.09,6

23. Eveliina Piippo FIN +2.59,6

32. Johanna Matintalo FIN +3.41,4