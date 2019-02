John Lundvik och Bishara Morad direkt till final i Melodifestivalens sista deltävling

John Lundvik segrade i kvällens deltävling i Melodifestivalen 2019 i Sverige och går direkt till final, tillsammans med Bishara Morad.

Låten Too late for love tar John Lundvik till finalen om två veckor.

Efter Melodifestivalens sista deltävling är alla direktfinalister klara och nästa vecka ska ytterligare fyra av tredje- och fjärdeplatstagarna tävla om en finalplats i andra chansen.

Förra året kom Lundvik på tredje plats med låten It's my turn.

Femtonåriga Bishara Morad uppträder med låten On my own i finalen som arrangeras i Solna utanför Stockholm.

Lisa Ajax går till andra chansen med låten Torn och det gör också Arvingarna, med låten I do.

På femte plats kom Ann-Louise Hanson, på sjätte plats Anton Hagman och sist kom Pagan Fury.

Så här såg startordningen ut för kvällens deltävling: