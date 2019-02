"Varför skulle man inte titta live, vem väntar på reprisen av ishockey-VM?" Se Oscarsgalan live med Silja och Nicke

Natten till måndag den 25.2 hålls den 91. Oscarsgalan i Hollywood. Vem vinner mest, vem blir besviken och vem håller det bästa tacktalet? Det och mycket annat får du veta om du följer med nattens sändning.

Oscarsgalan och röda mattan kan du se både på Yle Teema och på Arenan med start kl. 1.30. Ditt sällskap i natten är Silja Sahlgren- Fodstad och Nicke Aldén som refererar galan för fjärde året i rad. Det finska referatet sköter Anna Möttölä och J. P. Pulkkinen. Och som vanligt är det hashtaggen #oscarit som gäller.

För Nicke Aldén är det alltid lika fascinerande att se rutinerade skådespelare som är vana med flera tagningar hur de klarar av en direktsändning med miljoner som tittar världen runt.

– Det här är filmvärldens OS, fast utan brons och silver. Guld är det enda som gäller, säger Nicke.

Silja Sahlgren-Fodstad igen menar att det mesta är bäst live.

– Varför skulle man INTE titta live? Vem väntar till reprisen av hockey-VM? Eller följer med valvakan i efterskott?

Det hela inleds alltså med röda mattan och själva prisgalan startar kl. 3.00 och väntas pågå i lite på tre timmar.

Oscarsakademin (som egentligen heter Academy of Motion Picture Arts and Sciences) hade i år tänkt förkorta galan så att den inte skulle räcka över tre timmar. (Rekordet är 4h och 20 min år 2002. Och den absolut kortaste galan var den första 1929 som lär ha räckt 15 min.)

En av de kontroversiella planerna var att dela ut priserna för bästa foto, bästa editering, bästa kortfilm och bästa makeup under reklampauserna. Det här stötte på häftigt motstånd och Oscarsakademin tog tillbaka beslutet.

Likaså hade man tänkt att endast två av de fem låtar som är nominerade till en Oscar för bästa låt skulle framföras. Men även det beslutet har man tagit tillbaka.

Ifjol annonserade man också en helt ny kategori – bästa populära film (outstanding achievement in popular film) men den kategorin tog man senare tillbaka för att ytterligare vidareutveckla den.

Innan prisgalan kör igång får vi ta del av världens mest bevakade modeshow, nämligen röda mattan som inleds kl. 1.30.

Det som gör årets Oscarsgala speciell är att man inte har någon värd. Skådespelaren och komikern Kevin Hart fick hoppa av då hans homofoba Twitter-uttalanden väckte kritik.

Vanligen har Oscarsgalan en värd som inleder med en underhållande monolog som borde vara både rolig och för att publiken skall ge den tummen upp. Oscarsgalan har varit utan en värd senast 1989 och öppningsnumret räknas inte som en höjdare.

I väntan på att Oscarsgalan kör igång kan du rösta på hur du tror det kommer att gå.

Eller ta del av vårt Oscarsquiz.