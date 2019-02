Kuppis är en enda stor byggarbetsplats – "Jag tycker det är fantastiskt att bo i ett område som förändras!"

Avsmalnande körfilar och tillfälliga trafikarrangemang för fotgängare och cyklister är vardag för de som rör sig i Kuppis i Åbo.

Det byggs kraftigt i området just nu: nya bostäder, kontor, sjukhus och undervisningsutrymmen för högskolor.

Och byggandet är långt ifrån slut. Men det rör inte invånarna i ryggen, åtminstone särskilt mycket. Una Fröberg stortrivs med vardagslivet i Kuppis.

- Jo, jag är så nöjd, inte flyttar jag härifrån, så länge jag klarar mig!

Det har byggts nya kontorslokaler, en ny bollhall, flera nya bostadshus och sjukhusbyggnader de senaste åren. Området har genomgått stora förändringar.



Una Fröberg trivs på den lugna Kuppisgatan. Una Fröberg står på sin hemgata Kuppisgatan. Bild: Yle / Annika Holmbom

När Una Fröberg med familj flyttade till Kuppis 1982 såg det helt annorlunda ut på gatorna.

- Oj oj, det var trähus omkring oss och det sprang katter – och råttor, nästan, här. Men lugnt har det alltid varit. Trafiken har ökat, men det gör det ju överallt om man bor i en stad.

Höghuset hon bor i ligger mellan Kuppisgatan och Österlånggatan alldeles invid Äventyrsparken. På granntomten reser sig sakta ett stort nytt bostadshus.

- De har ju begränsat hastigheten på grund av bygget, vilket är bra. Men det har varit ganska bökigt med alla leveranser till byggplatsen den här vintern på grund av den myckna snön.

Utrymmet mellan husen är smalt. Tättbebyggda hus i Kuppis. Bild: Yle / Annika Holmbom Närbebyggda hus i Kuppis i Åbo. Bild: Yle / Annika Holmbom

Att de nya höghusen ska placeras fullt så tätt, förstår Una Fröberg inte riktigt.

- Är det här dagens melodi att man ska se direkt in i grannens kök när man öppnar ögonen på morgonen? Det tycker jag låter lite otrevligt. Vi har ju utrymme ändå i den här staden.

Men att själva byggarbetet skulle störa henne vill hon inte medge.

- Man vänjer sig vid det. Det är ändå lugn trafik som kommer och går. Byggherrarna med sina reflexdräkter – de finns överallt. De är i vår närbutik och dricker kaffe och värmer sig nu också!

…. Så ni har blivit vänner, frågar jag försiktigt.

- Vi har blivit vänner! Så är det, skrattar Una Fröberg.

Minna Karhu bor i kvarteret intill.

- Jag tycker det är fantastiskt att bo i ett område som förändras!

Hon bor i hörnet av Lemminkäinengatan och Österlånggatan och jobbar dessutom ett stenkast bort sedan ett drygt år tillbaka, som marknadsföringschef vid Turku Science Park. Att både bo och arbeta i Kuppis är förstås en enorm fördel med tanke på vardagspusslet.



Minna Karhu trivs med att bo och jobba i Kuppis. Minna Karhu framför en framtidskarta av Åbo. Bild: Yle / Annika Holmbom

Minna Karhu är genom arbetet också delvis inblandad i det spetsprojekt som Åbo stad nu driver i Kuppis. Vetenskapsstaden ska bli Åbos trumfkort , som ska locka såväl ny forskning, nya företag, men också nya invånare till området.

En tydlig medvetenhet för hur man ska utveckla området, ser Minna Karhu som spetsprojektets styrka.

- Det finns en röd tråd, där det inte bara handlar om att bygga nytt, utan om att utveckla en stadsdel som kan erbjuda invånarna ett gott liv och som också lockar till inflyttning.



Kontor, högskolor och bostäder samsas ligger tätt i Kuppis. Lemminkäinengatan i Åbo med nybyggda bostadshus. Bild: Yle / Annika Holmbom

Vardagslivet måste fungera trots byggen

Även om arbetsnamnet är nytt, har Kuppis utvecklats enormt under de senaste trettio åren. Av dem har Minna Karhu kunnat följa med arbetet ur sitt vardagsrumsfönster under de senaste 15 åren. De insikter hon gjort under åren hoppas hon ska komma till nytta då Vetenskapsstaden byggs.

- Det är inte alltid så fint att bo i mitten av ett bygge. Man måste därför också tänka på de som jobbar och bor här i området. Utvecklingen måste göras så att vardagslivet också förlöper på ett bra sätt, påpekar Karhu.

Den charmiga Äventyrsparken har fått sällskap av moderna höghus i Kuppis. Äventyrsparken med nybyggda bostadshus i bakgrunden i Kuppisparken. Bild: Yle / Annika Holmbom

Det är på den punkten man också kan bli bättre, medger hon och ser det också som sin roll att föra fram budskapet om en bestående livskvalitet till beslutsfattarna.

- Trots att Åbo växer kraftigt, och det görs stora investeringar och företagen är framgångsrika, så har staden ändå ett stort ansvar gentemot de som bor här, fortsätter Karhu.

Kuppis- bilistens mardröm



Ett av de gissel som förargar framför allt besökare i Kuppisområdet till vardags är parkeringen. Parkeringstillstånden är dyra och det är svårt att hitta lediga platser, trots parkeringshus och stora öppna ytor reserverade för de som arbetar i Kuppisområdet. De täta byggena äter också av parkeringen på gatan.



Ska du hitta parkering gäller det att komma tidigt på morgon. En fullparkerad Kuppisgatan i Åbo under vintern. Bild: Yle / Annika Holmbom

Invånare med bilplats på gården stör det här mindre, men ska Una Fröberg få besök är det värre.

- Ska vi ha gäster mitt på dagen så varnar vi dem att här inte finns lättillgängliga platser och att de ska ta god tid på sig.

Lapplisorna är nämligen ständigt på hugget och bötfäller felparkerade bilar dagligen. Men här finns också andra lösningar.

- De som besöker Kuppis kanske inte heller känner till de kollektivtrafikförbindelser som finns, påpekar Minna Karhu, vilket gör att fler tar bilen, även om de kanske skulle kunna lämna den hemma.

- Här vore det bra att ha informationstavlor med avgångstider och hållplatsinformation för bussar. Nu vet man inte vilken buss man ska gå till.

Lätt att kombinera arbete och fritid

Minna Karhus familj har ibland frågat sig ifall det är värt besväret att bo där det byggs så mycket. Men områdets mångsidighet och närhet till service har hållit dem kvar.

- Här är allt så nära. Skolorna, förbindelserna när man måste resa med jobbet till Helsingfors eller flyga någonstans. Vi har fantastisk idrottspark här, en ny bollhall. Det händer ganska mycket positiva saker också. Det är en bra plats att bo på.

Una Fröberg är av samma åsikt.

- Det finns goda förbindelser till centrum, om man inte orkar promenera eller cykla. Det är lätt att åka till Helsingfors eller ta bussen ut till skärgården.

Kuppisparkens utbud är också svårslaget.

- Äventyrsparken lockar besökare från hela Åbo. Så har vi ankdammen, utebadet och trafikstaden. Jag som mormor och farmor har tillbringat mycket tid i parken med barnbarnen.

Kuppisområdet ska även fortsättningsvis erbjuda livskvalitet för invånarna, trots intensivt byggande. Kuppisparken i Åbo i vinterskrud. Bild: Yle / Annika Holmbom

Ett grönare, livligare och ännu trivsammare Kuppis

Ett av Vetenskapsstadens mål är att göra Kuppis till en levande stadsdel, året om och dygnet runt.

Det finns redan mellan 300 och 400 företag som är verksamma i Kuppisområdet berättar Karhu och dagtid är det trångt på lunchrestaurangerna. Kvällstid är däremot det sämre med servicen. Det här kan man ändå ändra på med relativt små medel, påpekar Minna Karhu.

- Gatorna kunde också göras grönare och det kunde finnas bänkar att sitta på. Det här skulle också öka trivseln.

Det är viktigt med trivseln då Vetenskapsstaden i framtiden kommer att erbjuda boende för 20 000 människor.

Ett nytt hotell byggs invid tågstationen. Det nya hotellbygget i Kuppis. Bild: Yle / Annika Holmbom Åbo Yrkeshögskolas campus nybygge ska stå klart våren 2020. Åbo yrkeshögskolas nybygge pågår. Bild: Yle / Annika Holmbom

Byggandet i området är med andra ord långt ifrån slut. Just nu rivs gammalt för att göra plats för ett nytt psykiatriskt sjukhus, ett nytt hotell ska öppna vid Kuppis station 2020. Åbo yrkeshögskola har också ett nybygge på gång. Och fler nybyggen väntar i Österås på andra sidan tågrälsen.

Här ska det nya psykiatriska sjukhuset byggas. Huset på den så kallade Mikrotomten rivs. Bild: Yle / Annika Holmbom

Det bekymrar inte Una Fröberg, som understöder utbyggnaden av bland annat Åbo universitetscentralsjukhus.

- Jag skulle tro att när det blir färdigt byggt så blir det bra, säger hon optimistiskt.

Men det är också stora planer att ta till sig.

Hur många Åbobor kan ärligt säga att de har koll på helhetsplanerna för Kuppisområdet?



Det här är något där såväl staden som aktörerna i Kuppis kunde bli förbättra, tror Karhu.

- Vi borde bli bättre på att berätta om de konkreta planerna för Åboborna. Samtidigt är det utmanande att redogöra för planer som sträcker sig ända fram till 2050.

Ett tips är att besöka Åbo stads besökscentrum Joki, där planerna för staden presenteras, tillägger Karhu.

- Jag brukar kalla det a museum for the future - framtidsmuseet.

Utsikten från Villa Medica mot universitetsbacken i Vetenskapsstaden. skiss över vetenskapsparken i åbo Bild: Lunden Architecture Company Vy över den nya plazan mot Kuppis station i Vetenskapssatden. En skiss över vetenskapsparken i Åbo Bild: Cederqvist&Jäntti Arkitehdit Oy

Varken Minna eller Una tänker flytta

Med tanke på att projektet inte är nära på klart - skulle du kunna tänka dig bo någon annanstans?

- Visst, någonstans vid havet, skämtar Minna Karhu.

- Men vi har varit jättenöjda i Kuppis med vår familj. Vi har kanske lite gått mot strömmen här.

- Det har varit fantastiskt när det till exempel i vårt hus bor folk som är i olika ålder. Det är en rikedom att ha pensionärer, familjer med små barn och singlar i samma hus. Att inte alla bor i varsin låda.

Una Fröberg har heller inga planer på att lämna Kuppis.

- Jag har bott alltid så att jag har hört Domkyrkan! I barndomen bodde jag på Henriksgatan, i tonåren på Tavastgatan och nu i vuxenlivet här på Kuppisgatan. Flyttar jag så då vill jag åtminstone höra Domkyrkan!