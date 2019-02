Märkliga scener då City vann ligacupen – Chelseas målvakt vägrade bli utbytt och tränaren blev tokig

Manchester City tog sin första titel den här säsongen då man besegrade Chelsea i ligacupfinalen efter straffar. Men det var inte Citys seger som hamnade i fokus. Det var i stället en märklig incident i slutet av förlängningen.

För två veckor sedan bjöd Manchester City på målkalas då laget krossade Chelsea i Premier League. En repris på den matchen blev det inte då lagen i kväll gjorde upp om ligacuptiteln.

Finalen var under långa stunder ett riktigt sömnpiller. Båda lagen valde att prioritera defensiven och det gjorde att målchanserna var lätträknade. Under ordinarie speltid och förlängning fick publiken på Wembley inte se några mål.

Det mest intressant under hela matchen utspelade sig i slutet av förlängningen. Chelseas målvakt Kepa Arrizabalaga drabbades av kramp och den pressade tränaren Maurizio Sarri bestämde sig för att byta målvakt.

Willy Caballero gjorde sig också redo att hoppa in men Arrizabalaga vägrade att bli utbytt. Sarri blev då riktigt irriterad, han skrek, gestikulerade och kastade vattenflaskor innan han var på väg att vandra ut från arenan.