Spänningen stiger i Venezuela - angrepp även över gränsen mot Colombia

Text: Marcus Floman

Under lördagen eskalerade krisen i Venezuela när oppositionen förgäves försökte föra in hjälpförsändelser in i Venezuela, där det råder brist på både mat och läkemedel.

Venezuelas president Nicolas Maduro har stängt Venezuelas gränser på strategiska övergångsställen mot Colombia och Brasilien.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo sade på lördagen i ett pressmeddelande att den venezuelanska militären senast på söndagen måste öppna gränserna för lastbilarna med förnödenheter.

Pompeo sade att USA kommer att ”agera med krafttag mot dem som motsätter sig ett fredligt återinförande av demokrati i Venezuela”.

Under lördagen dödades minst fyra personer av de venezuelanska säkerhetsstyrkornas kulor och upp till 300 personer skadades i sammandrabbningar mellan venezuelanska oppositionsaktivister och militär och säkerhetsstyrkor.

Demonstrant gör sig redo att kasta sten mot regeringslojala styrkor. En demonstrant gör sig redo att kasta sten under sammandrabbningarna med säkerhetsstyrkorna vid gränsen mellan Venzuela och Colombia. Bild: AFP / Lehtikuva

Stoppade hjälpförsändelser

Vid flera gränsövergångar försökte lastbilar med mat och medicin komma över både från Brasilien och Colombia till Venezuela.

Enligt The Washington Posts uppgifter lyckades endast en lastbil ta sig förbi den venezuelanska militärens blockad.

Hjälpkonvojer står stilla invid gränsen mellan Venezuela och Colombia, där sammandrabbningar ägt rum. Flygbilder visar rök som stiger från gränsområdet mellan Venezuela och Colombia, där hjälpkonvojer fastnar. Bild: AFP / Lehtikuva

Venezuelas president Nicolas Maduro har under veckan stängt gränsen både till Brasilien och Colombia. Enligt Maduros uppfattning är de humanitära hjälpförsändelserna ett slags trojanska hästar, ett första steg i en militär invasion mot Venezuela ledd av USA.

Under lördagen försökte också ett fartyg med hjälpförsändelser från Puerto Rico ta sig in i Venezuela. De tvingades enligt den brittiska tidningen The Guardian vända om när den venezuelanska flottan hotade med att beskjuta fartyget.

Ökad spänning vid gränsen

The Washington Post rapporterar att både venezuelanska säkerhetsstyrkor och medlemmar av Maduros paramilitära milis, Colectivos, öppnat eld mot venezuelanska oppositionsaktivister som tagit skydd vid gränsen mellan Venezuela och Colombia.

Demonstranter bär på en skadad man. Demonstranter bär en man som skadats i sammandrabbningar vid gränsen mellan Venezuela och Colombia.

Möte på måndag i Bogotá

På måndag ska ledare för den så kallade Lima-gruppen mötas i Colombias huvudstads Bogotá för att diskutera utvägar ur krisen i Venezuela.

Lima-gruppen består av 14 länder från Latinamerika samt Kanada och säger sig arbeta för återinförandet av demokrati i Venezuela.

På agendan på mötet står bland annat frågan om hur hjälpförsändelser obehindrat ska kunna föras in i Venezuela.

För första gången deltar också den venezuelanske oppositionsledaren och självutnämnde interimspresidenten Juan Guaidó i Lima-gruppens möte. USA:s utrikesminister Mike Pompeo deltar också.

Källor:

AFP, Washington POst, The Guardian