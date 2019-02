Liturgi med Helsingfors ortodoxa församling, Andrum och andakter i Yle Vega

Söndagens radiogudstjänst i Yle Vega är liturgi med Helsingfors ortodoxa församling. Liturgin förrättas av Teemu Toivonen som även predikar.

Andakter och Andrum

Måndag 25.2

06.54 Erika Boije, Uppsala (repris från 10.3.2015)

09.10 Erika Boije, Uppsala (repris från 10.3.2015)

Musik: U2 med låten I still haven’t found what I am looking for.

19.15: Erik Vikström, Borgå

Musik: John Michael Talbot sjunger Walk and follow Jesus.

Tisdag 26.2

06.54 Alexandra Äng, Jomala

09.10 Alexandra Äng, Jomala

Musik: Will Reagan & Unites Pursuit: Not in a Hurry.

19.15: Hans Växby, Vanda

Musik: Ingmar Johansson sjunger Jag är alltid på väg.

Onsdag 27.2

06.54 Peter Sundqvist, Purmo (repris från 1.2.2018)

09.10 Peter Sundqvist, Purmo (repris från 1.2.2018)

Musik: Ingemar Olsson sjunger sin egen sång Gud är ljus.

19.15: Helena Rönnberg, Kyrkslätt

Musik: Tomas Cervin sjunger Vi borde prata om Jesus.

Torsdag 28.2

06.54 Jan Tunér, Ekenäs

09.10 Jan Tunér, Ekenäs

Musik: Pirjo Bergström sjunger Ain’t misbehavin’.

19.15 Camilla Ekholm, Borgå

Musik: Paulina Biström sjunger Tiden ristar stjärnor.

Fredag 1.3

06.54 Sofia Sjö, Helsingfors

09.10 Sofia Sjö, Helsingfors

Teologen och filmforskaren Sofia Sjö håller nu sitt tredje Andrum av tre inspirerade av filmer och forskning.

19.15: Jeanette Lagerroos, Nagu

Lördag 2.3

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 3.3

19.15 Guds kärleks offerväg.

Textläsare: Maria Boström och Lucas Boström.

Ungdomskören Evangelicum sjunger Han gick den svåra vägen.

Radiogudstjänst

Söndag 3.3

13.03 Liturgi med Helsingfors ortodoxa församling från Hemkyrkan, Elisabethsgatan i Helsingfors.

Liturgin förättas av Teemu Toivonen som även predikar.

Kantor: Kirsi-Maria Susuna.

Kör: Mariamkören.

Diakon: Pär Silén.

Textläsare: Peter Saramo.