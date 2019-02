"Tigrar drogas och får tänder och klor utdragna för att det ska vara säkert för turister" - Tänk på vad du betalar för under semesterresan

En resa till Afrika eller Asien kan bjuda på flera upplevelser där man får se många vilda djur och till och med komma tillräckligt nära för att röra dem.

Djurälskare har länge sökt efter sätt att interagera med vilda djur under semestern.

Alla upplevelser är ändå inte säkra för vare sig djur eller människor.

Aktiviteter som tidigare ansågs vara harmlösa, som späckhuggarföreställningar eller att simma med delfiner, kan till och med vara dödliga för djuren.

Om man till exempel i Thailand besöker ett tempel som kryllar av apor är det viktigt att komma ihåg att dessa djur är vilda och i många fall inte heller övervakade på samma sätt som i en djurpark.

Apor som inte matas regelbundet kan bli aggressiva och det är inte ovanligt att apor stjäl saker direkt från turisters väskor.

Lise-Lott Alsenius jobbar för organisationen World Animal Protection och enligt henne är det farligt att mata vilda djur.

– De ska inte vänjas vid människor, de klarar sig bättre om de är rädda för oss. Vilda djur ska vara kvar i det vilda så långt det går.

Apor kan dessutom sprida rabies. Sjukdomen är nästan alltid dödlig, om man inte vidtar åtgärder direkt när man blivit smittoutsatt.

Det är inte bara apor som sprider rabies. Hundar, katter och till och med råttor kan sprida sjukdomen.

– Om någon vill ha en donation eller liknande för att man ska få mata vilda djur eller liknande så kan det hända att man bidrar till olaglig djurhandel, säger Alsenius.

Att klappa hemlösa och vilda djur är annars också en dålig idé. Ofta är hemlösa djur rädda för människor och kan bitas eller klösas. Katter kan också sprida infektionssjukdomen kattklössjuka.

Kattklössjukan är en infektionssjukdom som är vanligast hos barn som blivit bitna eller klösta av en katt. Sjukdomen är ovanlig i Europa men rätt så vanlig i fuktiga klimat.

Alsenius tycker att var och en måste använda sunt förnuft.

– Man måste väl låta samvetet styra. Om man vill hjälpa kan man ju också donera en slant till någon lokal djurskyddsförening. Många hotell betalar till exempel någon djurskyddsförening för att de ska mata de hemlösa djuren i närheten.

Det är inte bara människor som utsätts för fara. I vissa fall tar skötarna inte tillräckligt bra hand om djuren.

Ofta dödas mammorna och ungarna tränas med bestialiska metoder. Av fruktan för smärta agerar vilda djur på ett sätt som strider emot deras natur.

– Man kan betala för att få ta ett foto med ett sött djur. De djuren är ofta tagna från det vilda. Tigrar, som är väldigt populära, drogas och får både tänder och klor utdragna för att det ska vara säkert för turister.

Elefantridturer är också skadliga för djuret. Ofta krossas elefanterna mentalt för att människor ska kunna rida på dem.

– Elefantungar tas från sina mammor och plågas i flera dagar för att deras psyke ska brytas ner.

- Skötare måste dessutom använda sig av elefantkrokar och de sticker djuren på ställen där det gör ont för att de ska lyda. Då låter de människor rida på dem för att de inte har något val.