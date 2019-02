Kardinal George Pell – Vatikanstatens ekonomichef – döms för sexbrott mot korgossar

I Australien har kardinal George Pell befunnits skyldig till sexuella övergrepp mot två 13-åriga korgossar i Melbourne i mitten av 1990-talet. Påven Franciskus nära medarbetare är den högst uppsatte personen inom kyrkan som dömts för sexbrott.

Den 77-årige kardinalen befanns skyldig till sexbrotten av en jury i Melbourne redan i december i fjol, men det har rått total tystnadsplikt kring domen. På tisdagen beslöt en domstol att domen skulle offentliggöras.

Samtidigt beslöt domstolen att bevisen inte räckte till för att gå vidare med åtal som gällde andra misstänkta övergrepp. Övergrepp som Pell ska ha gjort sig skyldig till under sin tid som präst i staden Ballarat på 1970-talet.

Många i kardinal Pells hemland Australien riktade hård kritik mot påven Franciskus redan 2014 då han utnämnde Pell till Vatikanstatens ekonomichef.