Pärmäkoski missade bronset med en dryg sekund – Johaug etta, skrällsilver till svensk superjunior

En fantastisk finish räckte nästan till finländsk medalj. Krista Pärmäkoski slutade fyra, slagen med 1,4 sekunder av bronsdamen Ingvild Flugstad Östberg. Favoriten höll då Therese Johaug vann men bakom henne skrällde det till rejält då svenska tonåringen Frida Karlsson knep silvret.

Damernas 10 kilometer i klassisk stil i Seefeld blev en högdramatisk historia, men till slut var det den solklara förhandsfavoriten som vann. Therese Johaug var etta, hennes tionde stortävlingsguld totalt och den norska suveränens sjätte individuella VM-guld.

– Jag är så glad. Den här tävlingen var mitt främsta mål inför säsongen och nu vann jag. Vilken kamp det var, vad tungt det var, men jag gav inte upp utan kämpade till slut, sade Johaug i segerintervjun på skidstadion.

Loppets sensation var svenska superjunioren Frida Karlsson. 19-åringen gjorde sin världscupdebut så sent som veckan innan VM men var nu med i guldkampen in i det sista.

– Det går kalla kårar, det här var något utöver det vanliga, sade Yle Sportens expertkommentator Glenn Lindholm när Karlsson åkte i mål.

Frida Karlssons starka insats var den stora överraskningen på damernas 10 kilometer i Seefeld. Frida Karlsson under damernas 10 kilometer i Seefeld. Bild: All Over Press

Slutresultatet blev ett strålande silver för Karlsson, 12 sekunder efter Johaug.

– Jag är fortfarande i chock. Jag vet inte vad jag ska säga. Att jag skulle åka härifrån med en individuell medalj, det är över alla förväntningar, säger Karlsson till Yle.

– Jag ska fortsätta utveckla min skidåkning, förhoppningsvis ska jag en dag stå högst upp, säger Karlsson.

"Finns inget jag kunde ha gjort bättre"

Krista Pärmäkoski gjorde ett strålande lopp och var väldigt nära att ta medalj. En urstark finish räckte nästan till en plats på pallen, men med knapp marginal fick finländskan nöja sig med en fjärde plats.

– En bra tävling var det. Jag gjorde allt jag kunde. Visst grämer det, men det finns inget jag skulle kunna göra bättre. Det fanns tre damer som var bättre än jag var i dag, säger Pärmäkoski till Yle efter målgång.

– Jag startade hårt och avslutade bra. Taktiken höll. Också tekniskt var det en bra tävling. Munnen var torr hela tiden men jag hann inte dricka. Skidorna fungerade också bra. Det var problem i en uppförsbacke, men det tror jag alla hade, konstaterar Pärmäkoski som förlorade bronskampen mot Ingvild Flugstad Östberg med en dryg sekund.

Finlands placeringar 4, 14, 17, 22

De övriga tre finländska damerna stod för jämna instatser utan att hänga med i tätens tempo. Laura Mononen slutade 14:e, Johanna Matintalo blev 17:e och Kerttu Niskanen åkte i mål på 22:a plats.

Pärmäkoskis fjärde plats var Finlands andra i detta VM. Någon medalj har det ännu inte blivit, och frågan är om de finländska damerna kan fixa någon pallplats med stafetten och tremilen kvar på programmet.

– Två sträckor kvar. Men visst var det här min huvudsträcka i detta VM. Men jag ska kämpa på 30 kilometer också, säger Krista Pärmäkoski.

10 kilometer klassiskt:

1. Therese Johaug NOR 27.02,1

2. Frida Karlsson SWE +12,2

3. Ingvild Flugstad Östberg NOR +35,6

4. Krista Pärmäkoski FIN +37,0

5. Nadine Fähndrich SUI +1.03,9

6. Anastasia Sedova RUS +1.04,9

7. Natalia Neprjajeva RUS +1.07,5

8. Teresa Stadlober AUT +1.07,9

9. Charlotte Kalla SWE +1.09,2

10. Astrid Jacobsen NOR +1.09,4

14. Laura Mononen FIN +1.18,1

17. Johanna Matintalo FIN +1.31,9

22. Kerttu Niskanen FIN +1.40,6