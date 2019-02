Tom Jones blir det stora dragplåstret på Nådendals nya sommarfestival

Tom Jones är stjärnnamnet som ska locka folk till Nådendals nya sommarfestival Naantali Sunfestival.

"Tjuren från Wales" kliver upp på scenen på idrottsplanen i Kuparivuori i Nådendals centrum fredagen den 2 augusti.

78-årige Tom Jones långa karriär har bland annat resulterat i låtarna Sexbomb, It's Not Unusual, She's A Lady, Deliah, Green Green Grass Of Home och If I Only Knew.

Nådendals stad, som hjälper till med arrangemanget, hoppas på att den här nya festivalen ska bli en bestående del av stadens programutbud.

Sir Tom Jones skulle ha uppträtt i Åbo på DBTL så sent som förra sommaren, men fick då ställa in den konserten på grund av sjukdom.