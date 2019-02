Toppmötet: Kan Nordkorea kopiera det kommunistiska ekonomiska miraklet Vietnam?

Medan Nordkoreas och USA:s ledare diskuterar kärnvapen kan Vietnam njuta av sin roll som fredsmäklare. Samtidigt kan Nordkorea snegla på det ekonomiskt blomstrande värdlandet - och plocka med sig några guldkorn hem. Såren efter Vietnamkriget är ändå inte helt läkta.

USA:s president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un träffas i Vietnams huvudstad Hanoi. De säger sig hoppas på konkreta framsteg i nedrustningssamtalen.

Vietnam får nu en chans att visa upp ett land som har ingått fred med sina gamla fiender och som vill hjälpa andra att också göra det.

Vietnam har vandrat en lång väg från att ha varit ett land sargat av många krig till ett bli ett land som - i likhet med Kina - lyckats kombinera en kommunistisk enpartistat med marknadsekonomi där företagsamhet och internationell handel lockar till sig utländska utländska investeringar.

Det här kan tänkas appellera till den nordkoreanska ledaren Kim. Vietnams erfarenheter inom den privata sektorn och kunskapen om hur man lockar till sig utländska investerare är värdefull information.

Kim Jong-Un har visat tecken på att vara mer öppen än sin far då det gäller förändringar i det hittills så slutna landet.

Nordkorea kan kanske bygga upp välbevakade, avskärmade zoner för turism och ekonomisk utveckling, men skillnaden mellan den sortens zoner och en verklig reform av ekonomin är ändå stor.

- Oavsett vad som händer med den ekonomiska utvecklingen i Nordkorea så kommer landets ledning ändå att vara mycket, mycket noga med att ha kontroll över läget, bedömer Benjamin Katzeff Silberstein vid tankesmedjan Stimson Center.

Silberstein höjer ett varnande finger inför önsketänkande i fråga om Nordkorea. Han påpekar att det handlar om ett unikt land då det gäller social kontroll, och att Vietnam hade ett annat utgångsläge då reformarbetet inleddes.

- De vietnamesiska kommunisterna kunde mycket lättare anamma en riskabel omstrukturering av ekonomin eftersom de hade enat sitt land före det.



- Nordkoreas intresse för Vietnams erfarenheter kan sägas handla om ett slags show som ska locka till sig internationellt stöd - och samtidigt håller Kims regim fast vid att minimera det utländska inflytandet. Ingen vet heller om han verkligen har några planer på en nedtrappning av vapenarsenalerna, säger Leif-Eric Easley, professor vid universitet i Seul till Washington Post.

Samtidigt som en viss tolerans för privat företagsamhet har visat sig i Nordkorea rapporteras det ändå om ökad kontroll och tillslag mot till exempel sydkoreanska videor.

Vietnam och Nordkorea var nära allierade under det så kallade kalla kriget. De delade samma socialistiska ideologi och de stödde varandra både militärt och politiskt under Vietnamkriget.

Nordkoreas vänskap med Vietnam kollapsade på 1970-talet då den nordkoreanska ledaren Kim II Sung stödde Kambodjas ledare Pol Pot. Det pågick ett folkmord i Kambodja - vilket väckte avsky i Vietnam.

Nordkorea har sett mycket "svek" från Vietnams sida. Relationerna mellan de forna socialistiska kamraterna har svalnat i takt med att Vietnam har börjat omfamna västvärlden.

- De sade det aldrig officiellt men vi förstod alla att de inte var glada då vi blev vänner med våra tidigare fiender, säger Do Thi Hoa, en av Vietnams tidigare ambassadörer i Nordkorea till The Washington Post.

Också det ekonomiska samarbetet har försvagats. Enligt Vietnams utrikesministerium är handeln mellan Vietnam och Nordkorea "liten och intetsägande".

Nordkoreas ekonomi har dessutom fått sig en hård törn av de sanktioner som det internationella samfundet infört under de senaste åren på grund av landets vapentester.

Nordkorea har förblivit ett isolerat och fattigt land medan Vietnam har blomstrat.

Bild: All Over Press/Tass/Alexander Shcherbak/

Kvinna i grönsakshandel i Ho Chi Minh i Vietnam Kvinna i grönsakshandel i Ho Chi Minh i Vietnam Bild: All Over Press/Tass/Alexander Shcherbak/

I likhet med Nordkorea är Vietnam en kommunistisk enpartistat. Landet var tidigare isolerat av stora delar av västvärlden men har utvecklats till ett av de asiatiska ekonomiska undren.

Enligt Världsbankens uppskattningar kan BNP i Vietnam öka med över 6 procent i år.

Varuhandeln mellan Vietnam och USA har ökat från 451 miljoner dollar 1995 till mer än 54 miljarder dollar 2017.

Det utdragna och blodiga kriget mellan USA och Vietnam är en självklar anledning till att relationerna mellan länderna i tiotals år efter krigets slut låg under nollpunkten. I dag är länderna nära, om än inte bästa, partners.

Vietnam befann sig nästan konstant i krig i ungefär 45 år efter andra världskriget. Landet har bekämpat Frankrike, USA, Kina och de röda khmererna i Kambodja.