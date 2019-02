ÅIFK inför oerhört svår uppgift i nedre slutserien – måste i praktiken vinna fem av sex matcher: ”Kommer att vara jättetufft”

På fredagskvällen kör den nedre slutserien i handbollens FM-liga igång för Åbo IFK:s del. Kanariefåglarna rivstartar slutserien med en bortamatch mot HIFK – en av sex raka måstematcher för lagets del. Det blir svårt, medger både tränaren Robin Karlsson och målsprutan Andreas Nyström.

– Chanserna för att nå kvartsfinal är ganska små, medger ÅIFK-tränaren Robin Karlsson.

Kanariefåglarna inleder den sex matcher långa nedre slutserien med fyra poäng i bagaget.

Avståndet upp till tvåan Sjundeå IF är fyra poäng – vilket innebär att ÅIFK i praktiken måste vinna minst fem av de återstående matcherna för att säkra avancemang.

Lag Matcher Vinster Oavgjort Förluster Målskillnad Poäng HIFK 6 5 0 1 189–151 10 Sjundeå IF 6 4 0 2 198–153 8 Åbo IFK 6 2 0 4 150–176 4 Atlas Vanda 6 1 0 5 132–189 2

Det är de två främsta i den nedre slutserien som går vidare till kvartsfinal.

– Med tanke på att vi fick stryk ganska duktigt mot HIFK och Sjundeå blir det inte lättare. Men på hemmaplan var vi med i matchen i 40 minuter, så inte är det omöjligt. Svårt blir det absolut, säger Karlsson.

"Måste orka jobba"

Men i år har ÅIFK ändå en teoretisk chans att gå vidare, påpekar lagets nu alla tiders främsta målskytt Andreas Nyström.

– Det är klart att det är en jättetuff uppgift. Samtidigt ser jag att vi har betydligt bättre chanser än vad vi har haft tidigare år. Laget har dessutom vuxit hela säsongen. Allt är möjligt, säger han.

– Dessutom har vi tagit poäng med oss till slutserien. Tidigare år har det till och med varit så att vi inte ens har haft teoretiska chanser att gå vidare. Samtidigt har vi inte heller något att förlora, fortsätter Nyström.

Andreas Nyström. Andreas Nyström. Bild: Kalle Parkkinen / Handbollsförbundet

Vad är det då som krävs för att ÅIFK i år ska klara av att hålla sig med i matchen i 60 minuter? Enligt lotsen Karlsson handlar det bara om att hålla fokus.

– Det handlar bara om att vara beredd på att jobba och att orka koncentrera sig. Man kan inte nöja sig med att göra ett mål och sedan bara stå stilla i försvaret. Man måste orka jobba i båda ändorna och inte ge upp efter 40 minuter bara för att vi är med i matchen, manar han.

Rutin, rutin, rutin

I år har ÅIFK efter flera tunnare år haft en ordentlig bredd i truppen. Det innebär också att laget har kunnat byta spelare i raskare takt än tidigare.

Det är alltså bara den mentala biten som måste klaffa nu.

Enligt Nyström är det ändå inte något man fixar på kort sikt.

– Jag tror att det ganska långt handlar om rutin. Vi har mycket fler spelare i truppen jo, men det är unga killar. Jag är den överlägset äldsta niometersspelaren i laget, till exempel. Så med tanke på fortsättningen är det bra att vi nu får spela de här matcherna.

ÅIFK:s matchschema i den nedre slutserien 1.3 kl. 18:30 HIFK – ÅIFK

8.3 kl. 19:00 ÅIFK – SIF

17.3 kl. 15:00 Atlas – ÅIFK

23.3. kl. 14:00 ÅIFK – Atlas

29.3 kl. 19:00 ÅIFK – HIFK

3.4 kl. 19:00 SIF – ÅIFK

Tränaren Karlsson tror på sina adepters förmåga att förbättra sig redan nu.

– Det hoppas jag verkligen. Det här är ju matcherna som blir roliga. Förstås är slutspel ännu roligare, men jämfört med grundserien står det ju mycket mer på spel. Vi hoppas förstås också på att publiken hittar till hallen. Då blir det ännu roligare att spela, säger han.

"Spelar ingen roll om det är Dicken, Cocks eller någon annan"

Nyström menar inte heller att ÅIFK-truppen skulle ha ställt in sig för att förlora matcherna. Tvärtom.

– Det spelar ingen roll om det är Dicken, Cocks eller någon annan som står för motståndet. Man måste gå in för att vinna varje läge, varje boll och på det sättet kunna vinna matchen.

Vad är då nyckeln till framgång mot HIFK, SIF och Atlas?

Vandalaget ska falla två gånger, det är utgångsläget, och mot de i förväg sett vassare HIFK och SIF är det kontringar som är nyckelordet.

– Det är inte så mycket nytt anfallsmässigt som man kan ta in i det här skedet, man borde ha kört in det under säsongens lopp. Det har vi redan gjort eftersom jag är ny tränare och vi har flera nya spelare i truppen.

Robin Karlsson. Robin Karlsson. Bild: Kalle Parkkinen / Handbollsförbundet

– Men det är små grejer som man kan finslipa på. I försvaret kan det finnas taktiska alternativ som är värda att tänka på. Men vi får se vad vi hittar på, analyserar Karlsson.

"Behöver bara kontinuitet"

Det viktigaste är ändå att kunna fortsätta lägga grunden för lagbygget som pågått hela säsongen.

Robin Karlsson, som gör sin debutsäsong som tränare i FM-ligan, är också nöjd med resultaten så här långt.

– Vårt mål var att ta mer poäng än i fjol, vilket vi gjorde. På det sättet kan vi vara nöjda. Eller det är inte ett misslyckande. Nu måste vi bara försöka ta nästa steg. Sett till resultaten så är vi fortfarande en bit efter HIFK och Sjundeå.

– Vi behöver bara kontinuitet. Jo, vi hade Besim Qerimi som tränare i tre år och hann bygga upp en viss form av identitet – men nu har vi en bred trupp att jobba med. Visst kommer det att finnas spelare som lämnar och nya ansikten som kommer in, men vi kommer att ha en grund att jobba vidare på, kompar Nyström.