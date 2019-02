Kritik gör ont och nu kritiseras Henrik Dettmann – vem har rätt?

Basketlandslagets chefstränare Henrik Dettmanns utlåtande i Helsingin Sanomat, då han konstaterade att Basketligan inte är rätt miljö att utvecklas i för en ung spelare, har väckt ont blod hos ligatränarna. I den soppan simmar många skedar men vad är sanningen?

Det hettade till ordentligt efter att ligatränarna hade läst Helsingin Sanomats artikel med Dettmanns utlåtande som grund.

Dettmann uppmanades att besöka olika ligaklubbars träningar. Flera av ligatränarna konstaterade att det inte finns en enda sanning. Det finns olika stigar som skapar en toppspelare.

Sist men inte minst ansåg ligatränarna att Dettmann inte ska smutskasta det egna boet genom att kritisera ligaklubbarna.

Efter kritik sker ofta utveckling. Huvudsaken att det väcks debatt.

– En spelare som är 17-18 år gammal kan inte bara koncentrera sig på idrotten utan det är hela livet som ligger på spel, konstaterar Dettmann.



– Det handlar om skolgången, om att träna och spela. Det handlar om att kunna koncentrera sig till fullo på det som är viktigt för framtiden. För en 22-24 år gammal spelare är situationen en annan eftersom hen har hunnit välja sin väg.

– Att många toppspelare kommer från små klubbar är ingen slump heller.

Dettmann vill att ämnet diskuteras för att uppnå en bättre situation för de unga spelarna.

– Ligaklubbarna lever i en annan verklighet än till exempel HBA. Först på prioritetslistan ligger framgången och för att nå framgång är laget viktigare än individerna. Med 40 grundseriematcher att spela finns det mindre möjligheter till hårdträning



Det medger också de regerande mästarna Kauhajoen Karhubaskets chefstränare Jussi Laakso. Han förstår vad Dettmann menar med sina kommentarer men Laakso vill inte se saken bara från en vinkel.

– Inte är det någon omöjlighet att utvecklas till en internationell toppspelare trots att vägen går via ett ligalag. Det kräver möjligen lite mera självdisciplin när de yngre spelarna måste träna skilt från de erfarna ibland.

– I Karhubasket får de spelare som spelat stora minuter ta det lite lugnare efter en match men de övriga tränar nog ordentligt, säger Laakso.



Mest kritik för sina utlåtanden har Dettmann fått av Salon Vilpas chefstränare Joonas Iisalo samt Tampereen Pyrintös Sami Toiviainen och KTP:s Tomi Kaminen.

Iisalo har en av de bredaste trupperna i ligan vilket möjliggör att fördela spelminuterna rätt så jämnt. Då är det möjligt att träna effektivare.

I Tammerfors finns en egen basketakademi där unga Pyrintö-spelare kan utvecklas. Kaminen i sin tur är kritisk till att spelare från KTP har sökt sig till HBA.

Eftersom HBA spelar som egna lag så har tandagnisslet varit ljudligt. Ingen vill bli av med sina unga talanger och det är här skon klämmer ordentligt.



Mikael Jantunen är på väg från HBA till Utah. Mikael Jantunen. Bild: Matti Raivio/All Over Press

I fostrarklubbarna är man inte heller glada över att spelarna sedan väljer att fara till USA för att spela college-basket.

– Att HBA stjäl spelare får man höra men det gör ju ligalagen också, säger Dettmann.

– I HBA får de unga spela men i ligalagen finns det en hel massa utländska förstärkningar som tar speltiden. Inte slussas alla till USA. Dit åker de som vill och de som kan. Att få en utbildning på köpet för att spela basket är allt annat än fy skam.

Nu är maskburken öppnad och förhoppningsvis leder det till en sundare dialog än hittills. De hetsigaste skribenterna har redan krävt Henrik Dettmanns avgång.

Dettmanns eget svar är:

– Jag orkar inte bry mig om kommentarer som kommer från personer som inte förstår någonting och är bittra.

– Men jag efterlyser mera kunskap av de stora medierna så att de inte publicerar sådant skräp som en lösryckt skribent öser ur sig.

Under Dettmanns tid har Finland stigit från 86:a till 21:a på världsrankingen och rankas 13:e i Europa.