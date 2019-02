Ministerier informerar om vårdreformen - se direkt!

Regeringen har blivit klar med sina lösningsförslag på de sista öppna frågorna kring landskapslagarna och lagarna gällande vårdreformen.

Under presskonferensen i eftermiddag redogör kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C), familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C), undersstatssekreterare Päivi Nerg vid Finansministeriet samt överdirektör Kirsi Varhila vid Social- och hälsovårdsministeriet om innehållet i lagarna.

Lagstiftningen kring landskaps- och vårdreformen behandlas som bäst i riksdagen.

Riksdagens talmanskonferens har gjort en reservation för att hålla plenum också på lördagen den 9 mars och dessutom en möjlighet att sitta också efter 15 mars, främst på grund av det digra arbetet med vård- och landskapsreformen.