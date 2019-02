Jätteinsats av Herola räckte inte hela vägen – slutade femma efter urstark dag i skidspåret: ”Hoppas på liknande före i lagtävlingen”

Ilkka Herola stod för ett av sitt livs bästa skidmoment i Seefeld, men avståndet upp till medaljkampen var för stort. Finländaren kom ändå i mål som femma – karriärens bästa stortävlingsplacering. Jag antar att föret passade mig i dag, säger Herola själv.

– Nu måste ni börja åka killar! Avståndet upp till medalj har inte minskat! Nu jävlar!

Tränaren Petter Kukkonen sparade inte på krutet då Eero Hirvonen och Ilkka Herola ännu vid 3,6 kilometer verkade nöja sig med att åka i den stora klungan som startade samtidigt – knappa 90 sekunder efter täten.

Herola började sedan ösa på, men för Hirvonen gick det sämre. Hirvonen föll i en av de snabba utförsbackarna strax innan mellantiden vid 5 kilometer.

– Faller man där är spelet spelat, summerade expertkommentator Glenn Lindholm.

Hirvonen avbröt tävlingen efter vurpan.

Gasen i botten

Herola låg i sin tur 50 sekunder efter bronsplatsen halvvägs in i tävlingen. Tillsammans med Johannes Rydzek och Mario Seidl knappade de in på försprånget till den fyra åkare stora tätklungan varje kilometer.

Herola lämnade ändå tysken och österrikaren bakom sig och började jaga upp försprånget på egen hand.

Men tättrion bestånde Jarl Magnus Riiber, Bernhard Gruber och Akito Watabe hade sparat på krafterna och gjorde sins emellan upp om segern. På upploppet var norrmannen Riiber starkast närmast före Gruber.

Franz-Josef Rehrl hade tappat mark i tätstriden redan tidigare, men klarade ändå av att hålla Herola bakom sig. För Herolas del blev det med andra ord en femteplats – karriärens bästa stortävlingsplacering.

– Jag är väldigt stolt. Han är en otrolig fighter. De senaste veckorna har varit tuffa och nu lämnade han OS- och VM-guldmedaljörer bakom sig i spåret. Fantastiskt fint, summerar tränaren Kukkonen.

"Antingen ett hot eller en möjlighet..."

Själv kunde Herola också vara nöjd över placeringen.

– Sådana här tunga förhållanden är alltid antingen ett hot eller en möjlighet. Jag antar att föret passade mig i dag. Då tränaren röt till i början så var jag tvungen att ta i och då visste jag också att jag inte skulle få vila längre. Visst kan jag vara glad, säger han i Yles tv-intervju.

– Vi hoppas på liknande förhållanden i lagtävlingen, tillägger han.

Leevi Mutru visade också framfötterna då han kom i mål som tionde man, 1.12 efter täten. Arttu Mäkiaho slutade på 31:a plats.

Resultat:

1. Jarl Magnus Riiber NOR 25.01,3

2. Bernhard Gruber AUT +1,4

3. Akito Watabe JPN +4,6

4. Franz-Josef Rehrl AUT +29,8

5. Ilkka Herola FIN +36,4

6. Espen Björnstad NOR +41,4

7. Mario Seidl AUT +44,3

8. Johannes Rydzek GER +53,8

9. Jörgen Gråbak NOR +1.10,5

10. Leevi Mutru FIN +1.12,6

--

31. Arttu Mäkiaho FIN +3.01,4

Eero Hirvonen FIN DNF