Kustbana, Östbana eller Kouvolabana? - Vi orienterar oss bland rälsarna och tar pulsen på de olika järnvägsdragningarna

Landskapen i östra Finland lobbar hårt för en tågbana via Borgå till Kouvola medan ämbetsmännen på Nylands förbund verkar förespråka att Östbanan ska tuffa via Lovisa och Kotka.

Någon skild tågbana mellan Borgå, Söderkulla och Dickursby verkar det inte bli.

Innan vi synar de alternativa järnvägsdragningarna i sömmarna ska vi försöka orientera oss rätt bland rälsarna.

I flera år har det drömts och debatterats om en Östnyländsk tågbana. Läsaren blir lätt förvirrad bland Kustbanor, Östbanor och Kouvolabanor.

Vilken är vilken, vad är det för skillnad på linjerna och vilken kan mest sannolikt förverkligas?

Allt är Östbanan

För att reda ut saken ringde vi upp Merja Vikman-Kanerva som är regionplaneringsdirektör vid Nylands förbund.

Efter att ha börjat med att läsa på lite uppfattade reportern att det skulle ligga till ungefär så här:

De huvudsakliga planerna gäller två olika tågbanor. Den enan skulle gå från Helsingfors via Borgå och Lovisa till Kotka, den andra skulle gå från Helsingfors via Borgå mot Kouvola utan att gå via Lovisa eller Kotka.

Arkivbild. I-tåget kommer in på Hoplax station på vintern. Bild: Yle/ Catariina Salo

Då man talar om tåglinjen som går till Kouvola benämns den ofta som Kouvolabanan eller Östbanan medan linjen som går längs med kusten via Lovisa nästan alltid kallas Kustbanan.

- Det här är inte riktigt rätt, påpekar Vikman-Kanerva.

Det som nu diskuteras är Östbanans vara eller icke vara, och hur den borde fortsätta efter Borgå

Hon förklarar att den östra kustbanan, också kallad Heli-banan, var en annan linje som tagits bort ur landskapsplanen redan för flera år sedan.

Den gick längs med kusten också på Sibbos sida, det vill säga via Söderkulla. Det gör de nuvarande alternativen inte.

Östbanan och hur den skulle dras

Det som nu diskuteras är Östbanans vara eller icke vara, och hur den borde fortsätta efter Borgå.

- Östbanan skulle gå från Helsingfors-Vanda flygplats via Kervo och norra Sibbo till Borgå. Sedan finns det två alternativ för hur den skulle kunna fortsätta: antingen längs med kusten till Kotka, eller från Borgå till Kouvola, förklarar Vikman-Kanerva.

Eventuellt kunde båda de alternativa banorna också fortsätta över till den ryska sidan.

Klicka på bilden för att se den större. Så här ser Östbanan ut på kartan, tyvärr med finska ortnamn. I trafikministeriets utredning om Östbanan undersökte man också möjligheten att bygga en tågbana mellan Lahtis och St. Michel. Om man jämför nytta med kostnaderna skulle den banan vara den lönsammaste. En karta över södra finland där planerade tågbanor har ritats ut. Bild: Nylands förbund/Merja Vikman-Kanerva

Enligt Vikman-Kanerva har tågbanan via kusten till Kotka ritats in som en riktgivande sträckning i de gällande generalplanerna både hos Nylands förbund och Kymmenedalens förbund.

I generalplanerna har det märkts ut att det finns ett behov av förbindelser från Borgå till Kouvola, men helt konkret har man inte ritat in någon tågbana.

I praktiken betyder det här att planen på en tågbana till Kotka har kommit lite längre.

Kommuner i öst lobbar för Kouvola

Under det senaste året har tågbanediskussionen varit ganska livlig och kommunerna och städerna i östra Finland har aktivt lobbat för att Östbanan skulle dras via Kouvola.

- De krävde att tågbanan till Kouvola skulle utredas, och i slutet av förra året lovade kommunikationsminister Berner göra det. Samtidigt utreddes också alternativen att dra Östbanan via Lahtis eller via kusten till Kotka, säger Vikman-Kanerva.

Arkivbild. Junaliikenne, rautatieasema, työmatka, paikallisjuna Bild: Derrick Frilund / Yle

Utredningen är inte ännu klar men Nylands förbund har tillgång till preliminära uppgifter.

- En tåglinje från Kouvola via Borgå till Helsingfors skulle spara endast tolv minuter för resenärer från Kouvola och Joensuu, säger Vikman-Kanerva.

Om man jämför den insparade tiden med kostnaderna Kouvolabanan skulle föra med sig så verkar det inte vara lönsamt.

Hur gick det med Borgå-Dickursbylinjen? På Borgås begäran har en arbetsgrupp bestående av representanter från Nylands förbund och kommunen undersökt möjligheterna för en tåglinje med lokaltrafik mellan Borgå, Söderkulla och Dickursby. Den här linjen hör inte ihop med Östbanan, utan är ett skilt projekt. Arbetsgruppen kom fram till att det inte finns förutsättningar för en sådan här tågförbindelse. Mängden passagerare är alltför låg jämfört med hur mycket det skulle kosta att bygga tågbanan. Den skulle kunna kosta närmare en miljard euro eftersom man skulle behöva gräva en ungefär 20 kilometer lång tunnel under Sibbo Storskog.

Vikman-Kanerva säger att städerna söder om Kuopio har diskuterat bildandet av ett projektbolag för att kunna finansiera och föra vidare projektet med en östbana som skulle gå via Kouvola.

- Det här är ganska långt ett politiskt beslut. De här utredningarna stöder inte tanken på att det skulle föra med sig någon enorm nytta eller att det skulle vara ett väldigt brådskande projekt, säger Vikman-Kanerva.

I utredningen undersökte man förutom Kotka- och Kouvolabanorna också en version där tågbanan skulle gå från flygplatsen via Kervo, Lahtis, Heinola och St. Michel.

Om man jämför nytta med byggkostnaderna skulle den banan vara det bästa valet enligt utredningen.

Östbanan behandlas om några veckor

Östbanan och dess dragning är en central fråga när den kommande Nylandsplanen 2050 behandlas i Nylands landskapsstyrelse om drygt en vecka, den 11 mars.

- Landskapsdirektören föreslår att tåglinjen via Kotka fortsättningsvis ska vara den riktgivande sträckningen i Nylandsplanen och förbindelsebehovet mellan Borgå och Kouvola märks ut liksom tidigare. Men jag vet ju inte hurdant det politiska beslutet blir, säger Vikman-Kanerva.

Arkivbild. Ett tomt järnvägsspår en solig vinterdag med snö. Bild: Linus Hoffman/Yle

Hon berättar att ämbetsmännen från början hade tänkt föreslå att man skulle göra situationen lite klarare genom att ta bort förbindelsebehovet mellan Borgå och Kouvola ur Nylandsplanen.

Efter lobbandet från kommunerna i östra Finland bestämde man sig för att hålla kvar det i förslaget.

Enligt Vikman-Kanerva har representanter för kommunerna från Nylands förbund och Kymmenedalens förbund träffats för att diskutera om de borde bilda ett projektbolag för Östbanans kustlinje.

Kräver flygbana

Enligt Vikman-Kanerva blir det knappast någon Östbana förrän på 2040 eller 2050-talet. För att den ska bli av måste först flygbanan byggas.

Arkivbild. Tåg ilar förbi ställe där banarbeten pågår. Bild: Trafikverket

Den skulle gå i en tunnel från Böle till Helsingfors-Vanda flygplats och därifrån till en knutpunkt norr om Kervo där tre andra linjer, en av dem Östbanan, skulle ta vid.

- Helsingfors och Vanda önskar att Flygbanan skulle vara klar före 2030-talet.

För att Flygbanan ska bli av måste i sin tur först Centrumslingan i Helsingfors bli klar.

- Planerna för Centrumslingan är klara, men finansieringen är oklar, säger Vikman-Kanerva.