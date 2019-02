Medelinkomsttagare beskattas hårt i Finland: “Sänker man skatterna måste man också minska förmånerna”

Steg ett - Avgränsa frågan

Stämmer det att vårdare tjänar bättre i Norge och att finska lärare har de bästa lönerna? Vi ville veta var du skulle ha mest pengar kvar i fickan om du flyttade till ett annat nordiskt land.

När man talar om att flytta till ett annat land för att jobba räcker det inte att känna till lönenivån utan det man vill veta är vad man har kvar att leva på efter att alla nödvändiga utgifter och skatter är betalda.

Så det gällde att hitta jämförbara uppgifter för löner i olika yrken, skatter i de nordiska länderna och andra kostnader.

Lön - skatter - levnadskostnader - boendekostnader = Så mycket har du kvar i handen

Steg två - Hitta jämförbar lönestatistik

För att kunna jämföra uppgifter om lön i olika yrken och yrkesgrupper måste statistiken från de olika länderna och yrkesgrupperna vara så lika som möjligt.

Lönestrukturstatistiken beskriver medellönerna inom olika yrken. Yrkesindelningen på den internationella yrkeskategoriseringen ISCO-08, men varje land har gjort egna anpassningar.

För Sveriges del är anpassningarna så omfattande att en konverteringsnyckel måste användas för att placera in de svenska yrkeskoderna i motsvarande ISCO-kod. För Finland, Danmark och Norge har vi behövt göra några enstaka justeringar för att placera in motsvarande yrken under samma yrkeskod.

Den isländska lönestrukturstatistiken bygger på den äldre internationella standarden ISCO-88 och vi lämnade därför bort Island från vår granskning.

Källor

Finland: Statistikcentralen: Finlands officiella statistik: Månadslöner inom den privata sektorn -> Tabell 001,Månadslöner inom staten -> Tabell 002, Löner inom kommunsektorn -> Tabell 002

Tilastokeskus: Suomen virallinen tilasto: Yksityisen sektorin kuukausipalkat-> Tabell 001, Valtion kuukausipalkat -> Tabell 002, Kuntasektorin palkat -> Tabell 002.

Sverige: Statistiska centralbyrån: Lönestrukturstatistik, hela ekonomin ->Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter region, sektor, yrke (SSYK 2012) och kön. År 2014 - 2017

Danmark: Danmarks statistik:LØNSTRUKTUR -> Tabell LONS20: LØN EFTER ARBEJDSFUNKTION, SEKTOR, AFLØNNINGSFORM, LØNMODTAGERGRUPPE, LØNKOMPONENTER OG KØN

Norge: Statistisk sentralbyrå: Lønn -> Tabell 11418 Månedslønn, etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 2015 - 2018<br />

Steg tre - Städa data

Även om lönestrukturen är liknande varierar det hur olika tillägg räknas med i de statistiska medellönerna. För att kunna jämföra lönerna måste man därför städa datan.

Vi har satt oss in i hur man har räknat lönestatistiken i de olika länderna, vad man har tagit med och vad de olika ländernas statistik är uppbyggd av. Målet har varit att komma fram till en grundlön som består av heltidsanställdas månadsinkomst inklusive regelbundna tillägg och naturaförmåner, men exklusive bonusar/premier, övertidsersättningar och semestererpeng*.

Vår jämförelse är riktgivande för medellönerna för ordinarie arbetstid inom olika yrkeskategorier i de olika nordiska länderna. Det kan finnas stora variationer inom medellönerna. Den enskilda individens lön kan variera.

*Ett tillägg på lönen som betalas ut i samband med sommarsemestern bland vissa yrkesgrupper i Finland. Semesterpengen är inte en ersättning för semester man inte har tagit ut utan en extra summa som motsvarar omkring en halv månadslön.

Steg fyra - Hitta jämförbar skattestatistik

För att veta hur mycket pengar personer med olika hög lön har kvar i handen beräknade vi mycket man betalar i skatter och obligatoriska avgifter (såsom pensions- och övriga socialförsäkringspremier som dras av från lönen) på olika inkomstnivåer i de olika länderna. Kommunalskatten beräknas som ett nationellt medeltal.

Som exempelperson tänker vi oss en fyrtioåring med enbart förvärvsinkomster. Vi har inte räknat med skattelättnader som finns för till exempel ensamstående (Norge) och personer som bor i glesbygden (Norge, Sverige).

Källor:

Finland: Skattebetalarnas centralförbund: Palkansaajan veroprosentit 2017

Sverige: Skatteverket: Skattetabell 32, 2017

Danmark: Information från Tax.dk: Skatteberegner indkomståret 2017 och Skatteministeriet: Grøn check - en historisk oversigt

Norge: Information från Skatteetaten: Beregn skatten din

Steg fem - Jämför levnadskostnader

Efter att löner och skatter är beräknade gällde det att komma fram till vilka andra kostnader som är relevanta att beakta. Vad kostar mat och boende? Finns det ytterligare kostnader som kan tillkomma?

Om vi tänker oss någon som överväger att flytta till ett annat nordiskt land för att jobba utgår vi ifrån att man är intresserad av att veta vad man minst behöver för ett någorlunda drägligt liv.

Levnadskostnadsindex beräknas utifrån den faktiska konsumtionen och forskning visar att skillnaden mellan en referens- och en minimibudget kan vara upp till 50 procent. Därför valde vi att jämföra beräknade minimibudgetar istället för levnadskostnadsindex.

Minimibudgeten är en beräkning av levnadskostnader gjorda av oberoende aktörer. För Sverige, Finland och Norge är budgeten vi använt oss av gjord 2018, för Danmark 2016.

I en minimibudget tar man i beaktande de viktigaste utgiftsposterna som en person eller en familj behöver för att klara sig. Det finns olika budgetar för olika familjetyper och vi valde att räkna utgående från två alternativ. En singel och en familj med två barn i tonåren.

Det finns olika budgetar för olika familjetyper och vi valde att räkna utgående från tre alternativ. En singel, ett sambopar och en familj med två barn i tonåren.

För samboparet och familjen utgår vi ifrån bara en inkomst. Det leder till att familjen ofta går på minus. Räknaren beräknar hur mycket man måste tjäna för att kunna leva på en inkomst alternativt hur mycket den andra vuxna minst borde tjäna för att budgeten ska gå runt.

Singeln

40-åring som bor ensam och inte försörjer någon

Bor i en hyresetta i en nordisk huvudstadsregion.

Äger ingen bil men åker kollektivt

lagar all sin mat hemma och äter medhavd lunch på jobbet

Samboparet

Bor i en hyrestvåa i huvudstadsregion.

Äter i huvudsak hemma eller medhavd lunch på jobbet.

Paret har inte en bil utan båda två åker kollektivt.

Bara den ena har en inkomst

Familjen

Familjen består av två föräldrar och två barn i tonåren

Barnen går i skola och bara den ena föräldern jobbar.

Barnen äter skollunch men i övrigt äter familjen hemma.

Familjen bor på hyra i en fyra i ett samhälle med mer än 20 000 invånare utanför huvudstadsregionen.

Hyran är beräknad enligt landets medeltal för hyror i medelstora städer.

Familjen har en bil i medelprisklass som man kör 15000 km/år. I bilkostnaderna är inte bilens värdeminskning medräknad.

Familjen får barnbidrag beräknat för två barn.

Vi utgår ifrån att alla personer är skrivna och betalar skatt i det land dit de flyttat.

När det kommer till kostnader för boende utgick vi från uppgifter om medelhyror år 2017 för ettor, tvåor och fyror i huvudstadsområdet och på medelstora orter i resten av landet.

Alla inkomster och utgifter är konverterade enligt eurons årsmedeltal 2018.

Källor:

Finland: Garanti-Stiftelsen: Mitä eläminen maksaa?

Automobilförbundet för Yle : Kuinka paljon autoilu maksaa?

Statistikcentralen: Finlands officiella statistik: Keskimääräiset kk-vuokrat alueittain, koko vuokra-asuntokanta

Sverige: Konsumentverket, Hallå Konsument!: Koll på pengarna

Konsumentverket, Hallå konsument!: Bilsvar

Statistiska centralbyrån: Hyra i hyreslägenheter efter region, antal rum och byggår

Danmark: Rockwool Fonden: Budgetberegner

Norge: Oslo Metropolitan University, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning: Referansebudsjettet

Statistisk sentralbyrå: Leiemarkedsundersøkelsen