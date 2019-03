Release Me, Superman eller Look away - i UMK får vi veta vilken låt Darude tävlar med i Eurovision Song Contest 2019

Vindmaskiner, strålkastare, glitterkanoner och läderrockar. På lördag kväll riktas alla blickar mot Åbo där Finlands bidrag till Eurovision Song Contest i Tel Aviv ska utses.

Han är mest känd för sina solglasögon, soul patchen på hakan och förstås monsterhitten Sandstorm. Snart kommer hela Europa att dessutom känna Darude som Finlands Eurovisionsrepresentant.

För det står redan klart att det är DJ:n och musikproducenten Ville Virtanen, känd under artistnamnet Darude, som ska representera Finland i Eurovisionen i Tel Aviv i maj.

Men nu gäller det för publiken och en internationell jury att välja det bästa av de tre bidragen. I den direktsända Tävlingen för ny musik UMK framför Darude tillsammans med sångaren Sebastian Rejman de tre tävlingslåtarna Release Me, Superman och Look Away.

Eurovisionsexperten och –kommentatorn Eva Frantz tycker att det är roligt att det verkar vara ganska jämnt mellan de tre låtarna.

- Saara Aaltos låt Monsters var en förutsägbar vinnare ifjol. Men i år är det mera osäkert vilken låt som vinner eftersom alla tre har hittat sin egen beundrarskara, säger Frantz.

Frantz kollega Johan Lindroos håller med.

- Låtarna är jämnstarka. Jag tror showen kommer att påverka resultatet mera i år än ifjol, säger Lindroos och konstaterar att han hört att det finns stora planer för scenshowen.

Det har hörts en del kritiska röster som uttryckt besvikelse över låtarna och kallat dem tråkiga.

- Genast Darudes namn nämndes förväntade sig folk att vi skulle få höra en ny hit som Sandstorm. Där tror jag folk satte ribban lite orimligt högt eftersom ingen skriver två Sandstormar inom en livstid, säger Frantz.

Istället tycker hon att han tacklat situationen bra och levererat tre bra låtbyggen som vi kan välja mellan i UMK.

Eva Frantz och Johan Lindroos kommer att vara på plats i Logomo i Åbo den andra mars för att referera UMK-showen.

Du kan rösta på tre olika sätt i årets UMK: via Yle.fi-appen, genom att ringa in eller genom sms. Röstningsnumren publiceras på lördag.

Rösta gratis via yle.fi-appen

Du kan rösta gratis en gång via yle.fi-appen, som finns tillgänglig för Android- och Appletelefoner. Om du inte redan har gjort det, skaffa dig ett Yle-konto och logga in. En röst via appen väger lika tungt som tio röster via sms eller telefonsamtal.

Johan Lindroos och Eva Frantz guidar oss igenom kvällen från kommentatorsbåset.

Yle TV2 bjuder på en helkväll för Eurovisionsfans lördagen den 2 mars.

Förfest med Mikko Silvennoinen med start klockan 20.00.

Minidokumentär om Darude klockan 20.45.

Tävlingen för ny musik UMK: Darude med Krista Siegfrids och Christoffer Strandberg som programledare klockan 21.00. Kan ses på TV2, Yle Arenen och i Radio X3M.

Melodifestivalen: Andra chansen klockan 22.30.

Du kan också följa med kvällen på sociala medier.

