Om ni tror att the Edge från U2 och Brian May från Queen är de enda irländare som blivit världsberömda gitarrister så tror ni helt fel. Tyvärr glömmer man ofta bort Rory Gallagher som i början av 70-talet räknades vara bättre bluesgitarrist än självaste Eric Clapton.

Hans Fender Stratocaster gitarr såg ut som en mögelost men ljudet var något helt unikt.