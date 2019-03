Anna Bergendahl, Nano, Lisa Ajax och Arvingarna överlevde andra chansen i Melodifestivalen

Anna Bergendahl, Nano, Lisa Ajax och Arvingarna fortsätter till Melodifestivalens final efter fyra dueller i andra chansen.

På lördag kväll blev det dags för de artister och grupper som överlevt till andra chansen från Melodifestivalens fyra tidigare deltävlingar.

Nano, Anna Bergendahl, Andreas Johnson, Vlad Reiser, Lisa Ajax, Martin Stenmarck, Rebecka Karlsson och Arvingarna kämpade till det bittra slutet.

Under andra chansen duellerade artisterna Andreas Johnson och Anna Bergendahl, Vlad Reiser och Nano, Martin Stenmarck och Lisa Ajax, Rebecka Karlsson och Arvingarna mot varandra.

9.3 blir det alltså dags för final. Finalen sänds direkt på Yle Fem och Yle Arenan.

I de tidigare deltävlingarna har Wiktoria, Mohombi, John Lundvik, Bishara Morad, Jon Henrik Fjällgren, Lina Hedlund, Malou Prytz och Hanna Ferm & Liamoo lyckats ta sig vidare till final.

Finalen 9.3

Wiktoria - Not With Me

Mohombi - Hello

Hanna Ferm & Liamoo - Hold You

Malou Prytz - I Do Me

Bishara Morad - On My Own

John Lundvik - Too Late For Love

Jon Henrik Fjällgren - Norrsken

Lina Hedlund - Victorious

Anna Bergendahl - Ashes To Ashes

Nano - Chasing Rivers

Lisa Ajax - Torn

Arvingarna - I Do

