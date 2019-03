Filmregissören Steven Spielberg vill inte att Netflix-filmer nomineras för Oscars - tänker försöka ändra på reglerna

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Filmregissören Steven Spielberg går i protest mot Oscarsnominerade Netflix-filmer. Filmregissören Steven Spielberg. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

En av filmvärldens mest inflytelserika regissörer och största pionjärer, Steven Spielberg, är inte särskilt förtjust över att Alfonso Cuaróns film Roma kammade hem tre Oscarsstatyetter i årets gala.

Spielbergs ogillande härstammar från faktumet att Roma har producerats och distribuerats av streamingjätten Netflix. Nu vill Spielberg försäkra sig om att fallet Roma aldrig upprepar sig.

Spielberg har i tidigare intervjuer låtit förstå att han inte anser att Netflix-filmer är "riktiga filmer".

Netflix-filmerna följer inte den traditionella distributionsmodellen där de först visas på bio en tidsperiod och sedan blir möjliga att införskaffa till en filmkväll hemma på soffan.

För att kunna nomineras på Oscarsgalan måste filmerna dock visas på bio och det problemet har Netflix löst genom att hastigt köra ut sina filmer på bio samtidigt som de är tillgängliga på streamingtjänsten.

Netflix har dock inte låtit biograferna visa filmen - de har hyrt ut biografer för att visa Roma och behållit alla biljettintäkter själv.

Det här ogillas av Spielberg, som anser att Netflix-filmerna inte hör hemma på Oscarsgalan.

- När du bundit dig till tv-formatet, då är du en tv-film, har Spielberg tidigare uppgett till ITV News och låtit dem förstå att en bra Netflix-film "kan förtjäna en Emmy, men inte en Oscar".

Talar till styrelsen

Spielberg är styrelsemedlem på Oscarsakademin och på nästa månads styrelsemöte planerar han att föreslå regeländringar som diskvalificerar Netflix-filmerna från att delta.

Spielbergs åsikter delas inte av alla filmskapare. Bland annat Ava DuVernay, regissören bakom filmer som Selma och A Wrinkle In Time, har uttryckt missnöje över Akademins beslut att höra Spielberg.

- Kära, akademi. Det här är ett styrelsemöte och normala medlemmar kan inte delta. Om det här är sant hoppas jag att andra filmmakare som känner på ett annat sätt får möjligheten att uttala sig, skriver DuVernay på Twitter efter att beskedet om Spielbergs avsikter nått medierna.

Ava Duvernays Oscarsnominerade dokumentär 13th distribuerades av Netflix år 2016 och hennes nya miniserie When They See Us väntas ha premiär på Netflix i slutet av maj i år.

Förutom det här ska Netflix snart rulla ut med en storsatsning av ingen mindre än veteranregissören Martin Scorsese.

Netflix har redan spenderat över 100 miljoner dollar på Scorseses kommande gangsterdrama The Irishman och uppges redan sikta på nästa Oscarsgala.

