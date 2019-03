Tävlingen för ny musik UMK19: Darude - se direktsändningen här

Tävlingen för ny musik avgörs ikväll i direktsändning från Metro Arenan i Esbo.

Redan nu står det klart att Darude representerar Finland i Eurovisionen i Tel Aviv i maj. Men nu gäller det för publiken och en internationell jury att välja det bästa av de tre bidragen.

Du kan rösta på tre olika sätt i årets UMK: via Yle.fi-appen, genom att ringa in eller genom sms.

Rösta gratis via Yle.fi-appen

Du kan rösta gratis en gång via yle.fi-appen, som finns tillgänglig för Android- och Appletelefoner. Om du inte redan har gjort det, skaffa dig ett Yle-konto och logga in. En röst via appen väger lika tungt som tio röster via sms eller telefonsamtal.

Rösta per sms

1. Release Me - Skicka 1 till numret 16499

2. Superman - Skicka 2 till numret 16499

3. Look Away- Skicka 3 till numret 16499

Varje röst kostar 1 euro.

Rösta genom att ringa

1. Release Me - Ring 0700 790 51

2. Superman - Ring 0700 790 52

3. Look Away - Ring 0700 790 53

Varje röst kostar 1€ + lokalnätsavgift

Intäkterna från sms- och telefonomröstningen går till Näsdagen-insamlingen. Röstningstiden sätter igång klockan 21, då direktsändningen börjar.

Tävlingen för ny musik UMK: Darude med Krista Siegfrids och Christoffer Strandberg som programledare sänds den 2 mars klockan 21.00. Kan ses på TV2, Yle Arenan och i Radio X3M.