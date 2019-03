Vila dig i form: Så här undviker du överträning – nio tecken att se upp för

”Hur mycket och hur hårt kan jag träna utan att det går över styr?” Den frågan har Stefan von Knorring, specialist i idrottsmedicin, hört många gånger. Problemet är att det inte finns något svar.

En bortkastad vecka, en månad, ett år, en karriär.

Idrottare som vägrar lyssna på sin kropp kan tvingas betala ett dyrt pris. Vägen tillbaka från en överträning kan vara lång, snårig och fylld av frustrerad stillsamhet.

Då Stina Nilsson såg tecken på överträning 2017 tryckte hon direkt på paus. Det räckte med vila i ett par veckor. För Iivo Niskanens del förstördes hela säsongen 2015/2016 av ett alltför tufft träningsläger på Mallorca.

Per Elofsson betalade det ultimata priset. Trots överträningssymptom fortsatte han med sina sextimmarsträningar och gnetade på med extra pass under tävlingsdagar.

År 2003 gick han in i väggen. Två år senare lade han av, 28 år gammal.

– Jag gick på en mina, sade han till Sportbladet 2010.